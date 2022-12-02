Зворушлива історія: китаянка відправила до подруги дрон, побоюючись за її здоров'я

Через карантин жінка не могла самостійно вирушити до хворої, яка перестала виходити на зв'язок.

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Жителька Китаю відправила дрон до своєї подруги, щоб перевірити її стан. Про цю історію стало відомо виданню South China Morning Post.

У Китаї, де зараз вирує новий спалах коронавірусу, жінка на ім'я Вань захворіла ьа була одна на карантині в місті Шанцю (провінція Хенань). Якоїсь миті китаянці стало погано через проблеми з серцем, і вона лягла поспати. Вань регулярно листувалася в месенджері WeChat із подругою, яка жила неподалік і не припиняла надсилати повідомлення, хоча хвора вийшла з мережі.

"Що з тобою?", "Як твої справи?", "Я дзвонила тобі кілька разів. Чому ти не відповіла на мої дзвінки?" — турбувалася китаянка.

Через чотири години подруга всерйоз занепокоїлася, почала дзвонити, але так і не отримала відповіді. Тоді жінка звернулася до чоловіка та вмовила його відправити безпілотний дрон, щоб перевірити ситуацію. Вань прокинулася від звуку літального апарата, що дзижчав за вікном, і приємно здивувалася турботі, поділившись історією з місцевими ЗМІ.

[ + – ] Китаянка Вань, знята на камеру дрона Фото: SCMP

"Наші сім'ї живуть недалеко одна від одної. Дрон долетів до мого вікна за кілька хвилин. Моя подруга турбувалася про мене та відправила дрон для перевірки. Мене це дуже зворушило, — поділилася мешканка Китаю. — Вони багато мені допомагають, іноді готують смачну їжу й діляться зі мною".

Вань народилася в невеликому місті на північному сході Китаю, а потім переїхала в місто Шанцю, розташоване в центральній провінції Хенань, де познайомилася з подругою та її чоловіком. Жінки товаришують уже понад п'ять років.

Через введення жорсткого карантину у зв'язку зі спалахом Covid-19, багато жителів Китаю почали використовувати дрони для різних цілей: хто з нудьги, а хто для потреби. У квітні 2022 року в Шанхаї людям не вистачало предметів першої необхідності, які доставляли безпілотниками.

Раніше в Австралії дрон-доставник упав на дроти й позбавив електрики тисячі будинків. Безпілотник ніс їжу та мав здійснити посадку, але схибив і потрапив в аварію. Місцевий постачальник електроенергії швидко виправив помилку, але мешканці містечка Браунс-Плейнс близько трьох годин сиділи без світла.

Писали також, що вчені створили їстівний безпілотний апарат із рисових коржів і желатину. В разі надзвичайних ситуацій люди можуть з'їсти його крила, щоби дочекатися приходу рятувальників.