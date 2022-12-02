Армия РФ ослабела из-за нехватки ключевых военных дронов и осталась "без глаз"

Россия практически перестали использовать "Орланы-10", которые являются "глазами" артиллеристов. Без них россиянам сложно отбиваться от ВСУ.

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В России начался дефицит отечественных разведывательных беспилотников "Орлан-10", который отражается на боеспособности российской армии. Об этом пишет американское издание The Washinghton Post.

ВС РФ использует "Орлан-10" для разведки, наблюдения, корректирования огня, а иногда даже для радиоэлектронной борьбы. Эта модель считается одной из самых массовых в России и "глазами" российской армии, поскольку передают изображение на расстоянии до 120 км и позволяют корректировать огонь артиллерии. Но последние данные свидетельствуют о том, что у РФ заканчиваются такие дроны, а производство не покрывает потери.

Неизвестно, сколько еще "Орлан-10" осталось в арсенале ВС РФ, ведь украинские военные сбили множество таких дронов с начала вторжения. Полковник Юрий Соловей, который возглавляет противовоздушную оборону сухопутных войск Украины, сказал, что с начала полномасштабной войны его подчиненные уничтожили более 580 "Орланов-10". Россияне начали использовать вместо них другие беспилотники, что свидетельствует о дефиците.

Заместитель командира батальона 93-й механизированной бригады ВСУ лейтенант Александр Сосовский поделился историей о том, как вместе с сослуживцами едва не погиб из-за этого дрона в Харьковской области. Украинский офицер вместе с четырьмя солдатами заехал в село неподалеку от линии фронта и услышал гул над головой — россияне начали их обстреливать. Военные переезжали с места на место, прятались в укрытия и даже пытались разделиться, однако противник постоянно корректировал огонь с помощью "Орлана", летающего в небе.

Это далеко не единственный случай, однако в последнее время Сосовский замечает все меньше и меньше российских дронов. Раньше ВС РФ часто запускали сразу по два "Орлана", чтобы один искал позиции ВСУ, а другой направлял артиллерийские удары, а к лету они стали редко появляться даже по одному.

В сентябре после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области командир российского батальона "Восток" Александр Ходаковский пожаловался на острый дефицит беспилотников. По его словам, без "средств артиллерийской разведки" не может определить, откуда украинские военные наносят удары.

Технические характеристики "Орлан-10":

Взлетная масса: 14 кг

Масса полезной нагрузки: до 5 кг

Скорость полета: до 150 км/ч

Продолжительность полета: до 18 ч

Максимальная высота: 6 км

Дальность действия: до 120 км от наземной станции управления или до 600 км в автономном режиме

Ранее писали, что украинский дрон уничтожил базу "Орланов", обеспечив успех контрнаступления под Харьковом. Оставшись без разведывательных дронов, российские войска не смогли отразить продвижение ВСУ.

Эксперты рассказали, почему российская армия так часто теряет БПЛА "Орлан-10". Спустя несколько месяцев войны украинские солдаты научились эффективно применять системы ПВО и РЭБ.