Армія РФ послабшала через брак ключових військових дронів і залишилася "без очей"

Росія практично перестала використовувати "Орлани-10", які є "очима" артилеристів. Без них росіянам важко відбиватися від ЗСУ.

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У Росії почався дефіцит вітчизняних розвідувальних безпілотників "Орлан-10", який позначається на боєздатності російської армії. Про це пише американське видання The Washinghton Post.

ЗС РФ використовує "Орлан-10" для розвідки, спостереження, коригування вогню, інколи ж навіть для радіоелектронної боротьби. Ця модель вважається однією з наймасовіших у Росії та "очами" російської армії, оскільки передає зображення на відстані до 120 км і дозволяє коригувати вогонь артилерії. Але останні дані свідчать, що в РФ закінчуються такі дрони, а виробництво не покриває втрати.

Невідомо, скільки ще "Орлан-10" залишилося в арсеналі ЗС РФ, адже українські військові збили безліч таких дронів із початку вторгнення. Полковник Юрій Соловей, який очолює протиповітряну оборону сухопутних військ України, сказав, що з початку повномасштабної війни його підлеглі знищили понад 580 "Орланів-10". Росіяни почали використовувати натомість інші безпілотники, що свідчить про дефіцит.

Заступник командира батальйону 93-ї механізованої бригади ЗСУ лейтенант Олександр Сосовський поділився історією про те, як разом із товаришами по службі ледь не загинув через цей дрон у Харківській області. Український офіцер разом із чотирма солдатами заїхав у село неподалік лінії фронту і почув гул над головою — росіяни почали їх обстрілювати. Військові переїжджали з місця на місце, ховалися в укриття і навіть намагалися розділитись, проте супротивник постійно коригував вогонь за допомогою "Орлана", що літає в небі.

Це далеко не єдиний випадок, проте останнім часом Сосовський помічає дедалі менше російських дронів. Раніше ЗС РФ часто запускали відразу по два "Орлани", щоб один шукав позиції ЗСУ, а інший спрямовував артилерійські удари, а до літа вони почали рідко з'являтися навіть по одному.

У вересні після успішного контрнаступу ЗСУ у Харківській області командир російського батальйону "Схід" Олександр Ходаковський поскаржився на гострий дефіцит безпілотників. За його словами, без "засобів артилерійської розвідки" не може визначити, звідки українські військові завдають ударів.

Технічні характеристики "Орлан-10":

Злітна вага: 14 кг

Маса корисного навантаження: до 5 кг

Швидкість польоту: до 150 км/год

Тривалість польоту: до 18 год.

Максимальна висота: 6 км

Дальність дії: до 120 км від наземної станції керування або до 600 км в автономному режимі

Раніше писали, що український дрон знищив базу "Орланів", забезпечивши успіх контрнаступу під Харковом. Залишившись без розвідувальних дронів, російські війська не змогли відбити просування ЗСУ.

Експерти розповіли, чому російська армія так часто втрачає БПЛА "Орлан-10". За кілька місяців війни українські солдати навчилися ефективно застосовувати системи ППО та РЕБ.