Россияне похвастались "успешным применением" дронов "Тахион" в Украине: что известно

Беспилотник помогает оккупантам находить замаскированные позиции ВСУ, утверждают силовики.

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Российские разведчики используют новейшие беспилотные летательные аппараты "Тахион" на территории Украины. Об этом пишет агентство ТАСС ссылаясь на источник в силовых структурах.

Он утверждает, что ВС РФ успешно применяют "Тахион" для ведения разведки с воздуха и обнаружения скрытых объектов Вооруженных сил Украины. С помощью встроенных камер и тепловизоров беспилотник якобы помог оккупантам заметить хорошо замаскированные позиции украинских войск даже ночью.

Как добавил источник, "Тахион" применяется разведывательными подразделениями Сухопутных войск России. Он не стал раскрывать, где именно, по его информации, запускают новейшие БПЛА. ТАСС подчеркивает, что официально российские власти пока не разу не сообщали об использовании "Тахионов" на территории Украины.

"Тахион" является малым беспилотным летательным аппаратом, созданным по схеме "летающее крыло", производитель — "Ижмаш — Беспилотные системы". Беспилотник состоит на вооружении армиии РФ с 2015 года, как средство для проведения воздушной разведки в любое время суток, а также для ретранслирования сигналов связи и указания целей артиллеристам.

Дрон оснащен планером с системой автопилота, толкающим винтом, электрическим двигателем, позволяющим летать довольно тихо, и блоков полезной нагрузки. Аппарат весом около 7 кг нужно запускать на катапульте, а для приземления он выпускает парашют. По словам разработчиков, выдерживает температуру от -30 до +40 градусов и ветер до 15 м/с.

Характеристики БПЛА "Тахион"

Длина: 0,61 м

Размах крыла: около 2 м

Максимальная скорость: 100 км/ч

Крейсерская скорость: 65 км/ч

Высота полета: до 4 км

Минимальная высота: 50 м

Продолжительность полета: до 2 ч

Дальность полета: около 40 км

Тип двигателя: электрический

Пусть ВС РФ пока не разглашают применение таких дронов в Украине, однако украинцы об этом знают. Еще в мае ВСУ удалось сбить "Тахион" на Восточном направлении.

В октябре стало известно, что ВСУ захватили редкий российский дрон "Тахион" под Харьковом. Украинские военные сумели приземлить беспилотник без нанесения серьезных повреждений.