Росіяни похвалилися "успішним застосуванням" дронів "Тахіон" в Україні: що відомо

Безпілотник допомагає окупантам знаходити замасковані позиції ЗСУ, стверджують силовики.

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Російські розвідники використовують новітні безпілотні літальні апарати "Тахіон" на території України. Про це пише агентство ТАСС із посиланням на джерело в силових структурах.

Воно стверджує, що ЗС РФ успішно застосовують "Тахіон" для ведення розвідки з повітря і виявлення прихованих об'єктів Збройних сил України. За допомогою вбудованих камер і тепловізорів безпілотник нібито допоміг окупантам помітити добре замасковані позиції українських військ навіть уночі.

Як додало джерело, "Тахіон" застосовується розвідувальними підрозділами Сухопутних військ Росії. Він не розкривав, де саме, за його інформацією, запускають нові БПЛА. ТАСС наголошує, що офіційно російська влада поки що не разу не повідомляла про використання "Тахіонів" на території України.

"Тахіон" є малим безпілотним літальним апаратом, створеним за схемою "літальне крило", виробник — "Іжмаш — Безпілотні системи". Безпілотник стоїть на озброєнні армії РФ з 2015 року, як засіб для проведення повітряної розвідки у будь-який час доби, а також для ретранслювання сигналів зв'язку та вказування цілей артилеристам.

Дрон оснащений планером із системою автопілота, штовхальним гвинтом, електричним двигуном, що дозволяє літати досить тихо, і блоків корисного навантаження. Апарат вагою майже 7 кг варто запускати на катапульті, а для приземлення він випускає парашут. За словами розробників, витримує температуру від -30 до +40 градусів і вітер до 15 м/с.

Характеристики БПЛА "Тахіон"

довжина: 0,61 м;

розмах крила: приблизно 2 м;

максимальна швидкість: 100 км/год;

крейсерська швидкість: 65 км/год;

висота польоту: до 4 км;

мінімальна висота: 50 м;

тривалість польоту: до 2 год;

дальність польоту: приблизно 40 км;

тип двигуна: електричний.

Нехай ЗС РФ поки що не розголошують застосування таких дронів в Україні, проте українці про це знають. Ще в травні ЗСУ вдалося збити "Тахіон" на Східному напрямку.

У жовтні стало відомо, що ЗСУ захопили рідкісний російський дрон "Тахіон" під Харковом. Українські військові зуміли приземлити безпілотник без серйозних пошкоджень.