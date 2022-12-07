В РФ разработали новый плавучий дрон для "сканирования" воды: что известно

Аппарат оснащен различными датчиками для исследования окружающей среды, а также солнечной батареей для долгой работы.

Related video

В России разработали водный дрон, 5 декабря одобренный специалистами научного центра "Сколково". Об этом пишет российское агентство "Самара".

Специалисты автономной некоммерческой организации "Аиралаб Рус", которая входит в тольяттинский технопарк "Жигулевская долина", разрабатывала свой беспилотник с 2018 года как средство для разведки, исследования и сбора данных о состоянии среды в различных водоемах. Аппарат получил набор датчиков и аккумулятор, который подзаряжается от солнечной батареи. Оператор может управлять устройством с берега или же направить его в самостоятельное плавание по заданному маршруту.

"Передача данных и их хранение обеспечивается децентрализовано — проще говоря, подделать полученные данные практически невозможно. Что касается навесного оборудования, то его линейка довольно широка и зависит от целей и задач", — рассказал СМИ директор АНО "Аиралаб Рус" Евгений Радченко. Он добавил, что в беспилотнике эффективно реализована "технология распределенных реестров в части передачи и хранения полученной информации".

Летом 2022 года разработчики провели пилотные испытания с дрона в водоемах Таймыра совместно с промышленной государственной корпорацией "Норникель". До этого беспилотник прошел ряд испытаний на Волге, в реках и каналах Санкт-Петербурга, а в 2019 году его представили на международном конгрессе IoT Solutions World Congress в Барселоне.

Накануне вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров заявил, что в декабре украинская армия запустит первый Флот морских дронов. Надводные аппараты отечественного производства способны вести разведку и таранить вражеские объекты, взрываясь при этом.

Водные дроны могут в корне изменить морские сражения и стать ассиметричным ответом на удары ВС РФ. Ранее ВМС Украины уже использовала их для атаки на российские корабли в Севастополе, пока в остальном мире такой технлогией пренебрегают.