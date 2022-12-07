У РФ розробили новий плавучий дрон для "сканування" води: що відомо

Апарат оснащений різними датчиками для дослідження навколишнього середовища та сонячною батареєю для довгої роботи.

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У Росії розробили водний дрон, 5 грудня схвалений фахівцями наукового центру "Сколково". Про це пише російське агентство "Самар ".

Фахівці автономної некомерційної організації "Еіралаб Рус", яка входить до тольятинського технопарку "Жигулівська долина", розробляла свій безпілотник з 2018 року як засіб для розвідки, дослідження та збору даних про стан середовища у різних водоймах. Апарат отримав набір датчиків та акумулятор, який заряджається від сонячної батареї. Оператор може керувати пристроєм з берега або направити його в самостійне плавання по заданому маршруту.

"Передача даних та їх зберігання забезпечується децентралізовано — простіше кажучи, підробити отримані дані практично неможливо. Щодо навісного обладнання, то його лінійка досить широка і залежить від цілей та завдань", — розповів ЗМІ директор АНО "Еіралаб Рус" Євген Радченко. Він додав, що в безпілотнику ефективно реалізовано "технологію розподілених реєстрів у частині передачі та зберігання отриманої інформації".

Влітку 2022 року розробники провели пілотні випробування дрона у водоймищах Таймиру спільно з промисловою державною корпорацією "Норнікель". До цього безпілотник пройшов низку випробувань на Волзі, в річках та каналах Санкт-Петербурга, а у 2019 році його представили на міжнародному конгресі IoT Solutions World Congress у Барселоні.

Напередодні віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров заявив, що в грудні українська армія запустить перший флот морських дронів. Надводні апарати вітчизняного виробництва здатні вести розвідку і таранити ворожі об'єкти, при цьому вибухаючи.

Водні дрони можуть докорінно змінити морські битви і стати асиметричною відповіддю на удари ЗС РФ. Раніше ВМС України вже використала їх для атаки на російські кораблі в Севастополі, поки в решті світу такою технологією нехтують.