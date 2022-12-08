Украинская школьница создала для военных робота-аватара: как он работает (видео)

Устройство стоит всего 15 тысяч гривен и работает от автомобильного прикуривателя.

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15-летняя Алина Сычук из Луцка собрала экспериментального робота с дистанционным управлением. Она рассказала подробности журналистам "ТСН".

Школьница при помощи отца за несколько месяцев разработала и собрала из подручных материалов робота-аватара, предназначенного для обезвреживания мин. Им можно управлять на расстоянии 10-20 метров с помощью специального устройства, которое надевается на руку. Встроенные передатчики распознают движения человека, переводят их в команды и отправляют сигналы роботу.

Устройство для управления собрали из пластиковых труб, деревянных дощечек и ремешков. Сам робот тоже состоит из дешевых материалов — его себестоимость составляет около 15 тыс. грн. В случае взрыва мины или гранаты пострадают только самые хрупкие детали, а основная электроника должна уцелеть, таким образом ремонт будет стоить около 3 тысяч гривен. Алина Сычук и ее отец работают над тем, чтобы сделать аппарат еще дешевле.

"Решила объединить свое увлечение и заодно помочь сохранить жизни", — отметила Алина.

Отец девочки консультируется с военными и саперами, и учитывает их советы при разработке. Так инженеры настроили питание робота от автомобильного прикуривателя, поэтому оператору не нужно возить с собой аккумуляторы или другие приспособления для зарядки.

Разработку уже проверили и оценили саперы из Волынской области. Взрывотехник Виталий Гаврилюк считает, что робот поможет доставлять взрывчатку в безопасное место, не рискуя жизнями людей.

Ранее писали, что школьник из Ивано-Франковска Юрий Тумир разработал новый дрон для ВСУ. Аппарат из деталей, напечатанных на 3D-принтере, предназначен для поиска мин и других взрывных устройств, оставленных российскими войсками. Он должен летать по заданному маршруту, осматривать местность при помощи камер и отмечать координаты опасных объектов.

До этого 16-летний Максим Шумаков создал уникальную систему для отслеживания БПЛА. Устройство стоимостью $30 из датчиков и видеокамеры запоминает траекторию полета дрона, а затем возвращает их к точке взлета при отключении систем навигации.