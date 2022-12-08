Українська школярка створила для військових робота-аватара: як він працює (відео)

Пристрій коштує лише 15 тисяч гривень і працює від автомобільного прикурювача.

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15-річна Аліна Сичук із Луцька зібрала експериментального робота з дистанційним керуванням. Вона розповіла подробиці журналістам ТСН.

Школярка за допомогою батька за кілька місяців розробила та зібрала з підручних матеріалів робота-аватара, призначеного для знешкодження мін. Ним можна керувати на відстані 10-20 метрів за допомогою спеціального пристрою, який одягається на руку. Вбудовані передавачі розпізнають рухи людини, переводять їх у команди й відправляють сигнали роботу.

Пристрій для керування зібрали з пластикових труб, дерев'яних дощечок і ремінців. Сам робот також складається з дешевих матеріалів — його собівартість складає близько 15 тис. грн. У разі вибуху міни чи гранати постраждають лише найтендітніші деталі, а основна електроніка має вціліти, отже, ремонт коштуватиме близько 3 тисяч гривень. Аліна Сичук і її батько працюють над тим, щоб зробити апарат ще дешевшим.

"Вирішила об'єднати своє захоплення та заразом допомогти зберегти життя", — зазначила Аліна.

Батько дівчинки консультується з військовими та саперами та враховує їхні поради під час розроблювання. Так інженери налаштували живлення робота від автомобільного прикурювача, тому оператору не потрібно возити із собою акумулятори чи інші пристрої для заряджання.

Розробку вже перевірили й оцінили сапери з Волинської області. Вибухотехнік Віталій Гаврилюк вважає, що робот допоможе доставляти вибухівку в безпечне місце, не ризикуючи життям людей.

Раніше писали, що школяр із Івано-Франківська Юрій Тумир розробив новий дрон для ЗСУ. Апарат із деталей, надрукованих на 3D-принтері, призначений для пошуку мін та інших вибухових пристроїв, залишених російськими військами. Він повинен літати заданим маршрутом, оглядати місцевість за допомогою камер і відзначати координати небезпечних об'єктів.

До цього 16-річний Максим Шумаков створив унікальну систему для відстеження БПЛА. Пристрій вартістю $30 із датчиків і відеокамери запам'ятовує траєкторію польоту дрона, а потім повертає їх у точки зльоту в разі відімкнення систем навігації.