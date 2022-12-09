Смертоносный брат "Лелеки": разработчик раскрыл особенности украинского дрона RAM II

Создатели считают главными преимуществами RAM II хорошую защиту от систем РЭБ, надежную систему наведения и высокую точность попадания.

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Группа компаний создала в Украине ударный дрон RAM II, с помощью которого ВСУ уничтожают российскую технику. Один из разработчиков Вадим Кодачигов в интервью "Суспільному" рассказал об особенностях проектах.

RAM II предназначен для нанесения ударов по боевой технике: танкам, бронетранспортерам, боевым машинам пехоты, ракетным системам залпового огня. Если дрон попадет в БТР или БМП, то машина будет уничтожена, хотя экипаж может выжить, а танк будет выведен из строя и больше не будет представлять опасности для украинских военных. Стоимость уничтоженной техники ВС РФ в десятки, а то и сотни раз больше, чем обходятся беспилотники. К примеру один танк стоит от $1,5-$5 млн — за эти деньги можно собрать целую эскадрилью RAM II.

Боевая часть RAM II содержит 3 кг взрывчатки — количество, достаточное, чтобы повредить танк. Военные могут использовать разные варианты боеприпасов, например кумулятивные для пробития брони, фугасные для поражения пехоты, термобарические против скопления техники и солдат на площади до 30 кв. м.

По словам Вадима Кодачигова, беспилотник оснащен самыми передовыми разработками, защищающими его от средств радиоэлектронной борьбы. Благодаря этому RAM II может в любых условиях долететь до объекта и поразить его.

"Один самолет – одна цель. Россиянам будет тяжело с ним бороться. Мы понимаем, как ведется перехват и приглушение управления дронов, и максимально делаем так, чтобы все это было бесполезно", — заявил разработчик. — "У RAM II коэффициент эффективности — 100%. Один беспилотник – одна цель стоимостью до $5 млн. Это того стоит".

Сначала военные получают координаты целей, а затем отправляют к ним RAM II. В случае, если средства РЭБ глушат спутниковую навигацию, оператор может довести его в ручном режиме или же отменить боевую задачу, чтобы вернуть БПЛА на базу и запустить позже — в таком случае аппарат при этом блокирует детонатор и приземляется на парашюте. БПЛА получил камеру с 30-кратным оптическим приближением, гиростабилизацией и цифровой стабилизацией, позволяющие захватывать цели с расстояния до трех километров. После фиксации снимается предохранитель, и "камикадзе" пикирует со скоростью до 120 км/ч. У него есть несколько систем атаки: лобовая, боковая и вертикальная.

"Если он захватил цель, то хоть метлой размахивай — ему все равно. Он атакует, и его не остановишь", — сообщил разработчик.

RAM II собирают на базе украинского разведывательного дрона "Лелека-100". По словам Кодачигова, от оригинала остался только корпус, то есть, всего 10%-15%. Инженеры изменили всю электронику, включая камеру, и добавили боевую часть, которая взрывается при столкновении с противником.

"Не только "Лелека" может выступать корпусом для этого беспилотника. Есть заменители, и достаточно хорошие", — подчеркнул Кодачигов.

Самые важные элементы RAM II производят в Украине — это оборудование для передачи видео, система управления, телеметрия, средства связи. Радиодетали на украинской земле не выпускают, поэтому их приходится заказывать за рубежом, но системные платы паяют украинцы. Сроки производства зависят от многих факторов, но сейчас предприятия совместными усилиями способны выпускать сотни дронов в месяц.

Ранее писали, что фонд Сергея Притулы собирал деньги на RAM II после российских обстрелов в начале октября. Волонтеры выбрали эту модель, поскольку она прекрасно показала себя во время испытаний.

Фокус рассказывал, какие еще военные беспилотники производят в Украине. Многие из них бойцы ВСУ успешно применяют для уничтожения российских войск.