Смертоносний брат "Лелеки": розробник розкрив особливості українського дрона RAM II

Творці вважають головними перевагами RAM II хороший захист від систем РЕБ, надійну систему наведення та високу точність влучення.

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Група компаній створила в Україні ударний дрон RAM II, за допомогою якого ЗСУ знищують російську техніку. Один з розробників Вадим Кодачигов в інтерв'ю "Суспільному" розповів про особливості проєктів.

RAM II призначений для завдання ударів по бойовій техніці: танкам, бронетранспортерам, бойовим машинам піхоти, ракетним системам залпового вогню. Якщо дрон потрапить до БТР або БМП, то машина буде знищена, хоча екіпаж може вижити, а танк буде виведений з ладу і більше не становитиме небезпеки для українських військових. Вартість знищеної техніки ЗС РФ у десятки, а то й сотні разів більша, ніж обходяться безпілотники. Наприклад, один танк коштує від $1,5-$5 млн — за ці гроші можна зібрати цілу ескадрилью RAM II.

Бойова частина RAM II містить 3 кг вибухівки — кількість, достатня, щоб пошкодити танк. Військові можуть використовувати різні варіанти боєприпасів, наприклад кумулятивні для пробиття броні, фугасні для ураження піхоти, термобаричні проти скупчення техніки та солдатів на площі до 30 кв. м.

За словами Вадима Кодачигова, безпілотник оснащений передовими розробками, що захищають його від засобів радіоелектронної боротьби. Завдяки цьому RAM II може за будь-яких умов долетіти до об'єкта і вразити його.

"Один літак — одна ціль. Росіянам буде важко з ним боротися. Ми розуміємо, як ведеться перехоплення та приглушення управління дронів, і максимально робимо так, щоб усе це було марно", — заявив розробник. — У RAM II коефіцієнт ефективності — 100%. Один безпілотник — одна ціль вартістю до $5 млн. Це того варте".

Спочатку військові отримують координати цілей, та був відправляють до них RAM II. У випадку, якщо засоби РЕБ глушать супутникову навігацію, оператор може довести його в ручному режимі або скасувати бойове завдання, щоб повернути БПЛА на базу і запустити пізніше — в такому випадку апарат разом з тим блокує детонатор і приземляється на парашуті. БПЛА отримав камеру з 30-кратним оптичним наближенням, гідростабілізацією та цифровою стабілізацією, що дозволяють захоплювати цілі з відстані до трьох кілометрів. Після фіксації знімається запобіжник і "камікадзе" пікірує зі швидкістю до 120 км/год. У нього є кілька систем атаки: лобова, бічна та вертикальна.

"Якщо він захопив ціль, то хоч мітлою розмахуй — йому все одно. Він атакує, і його не зупиниш", — повідомив розробник.

RAM II збирають на базі українського розвідувального дрона "Лелека-100". За словами Кодачигова, від оригіналу залишився лише корпус, тобто всього 10%-15%. Інженери змінили всю електроніку, включаючи камеру, та додали бойову частину, яка вибухає під час зіткнення із противником.

"Не тільки "Лелека" може виступати корпусом для цього безпілотника. Є замінники, і досить хороші", — підкреслив Кодачигов.

Найважливіші елементи RAM II виробляють в Україні — це обладнання для передачі відео, система керування, телеметрія, засоби зв'язку. Радіодеталі на українській землі не випускають, тому їх доводиться замовляти за кордоном, але системні плати паяють українці. Терміни виробництва залежать від багатьох факторів, але зараз підприємства спільними зусиллями здатні випускати сотні дронів на місяць.

Раніше писали, що фонд Сергія Притули збирав гроші на RAM II після російських обстрілів на початку жовтня. Волонтери обрали цю модель, оскільки вона чудово показала себе під час випробувань.

Фокус розповідав, які ще військові безпілотники виробляють в Україні. Багато хто з них бійці ЗСУ успішно застосовують для знищення російських військ.