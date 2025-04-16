"Господь відвів": росіяни впевнені, що їх врятували від дрона ЗСУ ікони (відео)

Окупанти побачили у небі "пташку" й вже попрощались з життям, але їм пощастило. Реакція ворожих військовослужбовців, як зазначили у бригаді, була варта такої "осічки".

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Кадрами з місця подій 16 квітня поділились у добровольчому підрозділі Signum зі складу 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха ЗСУ.

"Іноді "нерозриви" бувають досить веселі та даруюсь нам такий прикольний контент. Цього разу їм пощастило "гаспоть атвьол"", — зауважила пресслужба.

На відео видно, як дрон підлітає до вантажівки. Потім вставлені кадри, вже, очевидно, зняті російськими окупантами. Один з них фільмує на телефон БПЛА, який лежить посеред дороги перед вантажівкою з "Z" на капоті.

"Господь відвів, Господь відвів. Господь з нами, слава тобі, Господи, за все", — повторює росіянин.

Інший росіянин у відповідь на це підкреслив, що з ними "їдуть ікони".

"Знову ікони! Ікони ж веземо", — сказав він.

Свої радісні обговорення про порятунок богом ворожі військові завершили нецензурною лексикою.

Нагадаємо, нацгвардійці зафіксували російського штурмовика, який вирушив в напрямку позицій, хоча навіть не міг самостійно йти. Використовуючи палиці замість милиць, загарбник шкутильгав на штурм. Командування пояснило, що він, ймовірно, більше боявся власних співслужбовців, ніж українських захисників.

У росЗМІ повідомили, що двоє російських окупантів загинули у Донецьку, випадково підірвавши самих себе. Їхні тіла знайшли на околиці міста, з цивільних нібито ніхто не постраждав.