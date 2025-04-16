"Господь отвел": россияне уверены, что их спасли от дрона ВСУ иконы (видео)

Оккупанты увидели в небе "птичку" и уже попрощались с жизнью, но им повезло. Реакция вражеских военнослужащих, как отметили в бригаде, стоила такой "осечки".

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Кадрами с места событий 16 апреля поделились в добровольческом подразделении Signum из состава 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха ВСУ.

"Иногда "неразрывы" бывают довольно веселые и дарят нам такой прикольный контент. На этот раз им повезло "гаспоть атвьол"", — отметила пресс-служба.

На видео видно, как дрон подлетает к грузовику. Затем вставлены кадры, уже, очевидно, снятые российскими оккупантами. Один из них снимает на телефон БПЛА, который лежит посреди дороги перед грузовиком с "Z" на капоте.

"Господь отвел, Господь отвел. Господь с нами, слава тебе, Господи, за все", — повторяет россиянин.

Другой россиянин в ответ на это подчеркнул, что с ними "едут иконы".

"Опять иконы! Иконы же везем", — сказал он.

Свои радостные обсуждения о спасении богом вражеские военные завершили нецензурной лексикой.

Напомним, нацгвардейцы зафиксировали российского штурмовика, который отправился в направлении позиций, хотя даже не мог самостоятельно идти. Используя палки вместо костылей, захватчик ковылял на штурм. Командование объяснило, что он, вероятно, больше боялся собственных сослуживцев, чем украинских защитников.

В росСМИ сообщили, что двое российских оккупантов погибли в Донецке, случайно взорвав самих себя. Их тела нашли на окраине города, из гражданских якобы никто не пострадал.