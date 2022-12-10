Украина получила от США излучатели для обмана российской авиации: как они работают

Дешевое оборудование маскируется под РЛС, самолеты и ракетные комплексы, отражаясь на радарах как настоящие.

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Украина получила от США специальное оборудование, которое будет сбивать с толку российскую авиацию радиоизлучением. Об этом пишет издание Aviation Week, ссылаясь на начальника штаба Воздушных сил США генерала Чарльза Брауна-младшего.

Речь идет о так называемых "излучателях угроз" (Threat Emitters) — недорогих приборов, которые имитируют работу радиолокационных станций, радаров, ракет класса "земля-воздух" и самолетов. Их разработали для тренировки американских пилотов, но украинские войска могут использовать оборудование, чтобы создавать ложные цели для российских самолетов и усложнять проведение воздушных операций.

Устройства в виде антенн с круглыми "тарелками" излучают радиоволны, которые самолеты и средства радиоэлектронной разведки воспринимают, как комплексы, представляющие реальную угрозу, например, радар зенитно-ракетной установки. Россиянам будет очень тяжело определить, где находятся настоящие объекты, а где дешевые имитаторы.

[ + – ] Имитаторы угроз в армии США Фото: Минобороны США

Чарльз Браун сравнил передачу Threat Emitters с высокоскоростными противорадиолокационными ракетами (HARM) Raytheon AGM-88, которые Украине поставили в августе. Перед полномасштабным вторжением РФ идею модификации таких ракет для установки на самолеты МиГ-29 в США признали слишком сложной, но в сложное время американские военные и компании-подрядчики смогли ее реализовать.

Начальник штаба ВВС США подчеркнул: Пентагон должен искать необычные способы, как помочь Украине, не цепляясь за "регулярную программу". Для этого необходимо мыслить нестандартно и сотрудничать с промышленными предприятиями.

Недавно в США создали радар, который видит вражеские дроны на расстоянии 100 км. Система KuRFS распространяет во все стороны радиоволны в Ku-диапазоне электромагнитного спектра, которые отражаются при столкновении с объектами.

Ранее писали, что армия Китая получила воздушные шары, защищающие от высокоточных ракет. Они оснащены дешевыми радиолокационными отражателями, которые сбивают с толку датчики для наведения.