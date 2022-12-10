Україна отримала від США випромінювачі для обману російської авіації: як вони працюють

Дешеве обладнання маскується під РЛС, літаки та ракетні комплекси, відбиваючись на радарах як справжні.

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Україна отримала від США спеціальне обладнання, яке збиватиме з пантелику російську авіацію радіовипромінюванням. Про це пише видання Aviation Week, посилаючись на начальника штабу Повітряних сил США генерала Чарльза Брауна-молодшого.

Йдеться про так звані "випромінювачі загроз" (Threat Emitters) — недорогі прилади, які імітують роботу радіолокаційних станцій, радарів, ракет класу "земля-повітря" і літаків. Їх розробили для тренування американських пілотів, але українські війська можуть використовувати обладнання, щоб створювати неправдиві цілі для російських літаків та ускладнювати проведення повітряних операцій.

Пристрої у вигляді антен із круглими "тарілками" випромінюють радіохвилі, які літаки та засоби радіоелектронної розвідки сприймають як комплекси, що становлять реальну загрозу, наприклад радар зенітно-ракетної установки. Росіянам дуже важко визначити, де знаходяться справжні об'єкти, а де дешеві імітатори.

[ + – ] Імітатори загроз в армії США Фото: Міноборони США

Чарльз Браун порівняв передавання Threat Emitters із високошвидкісними протирадіолокаційними ракетами (HARM) Raytheon AGM-88, які Україні поставили у серпні. Перед повномасштабним вторгненням РФ ідею модифікації таких ракет для встановлення на літаки МіГ-29 у США визнали надто складною, але в складний час американські військові та компанії-підрядники змогли її реалізувати.

Начальник штабу ВПС США наголосив: Пентагон має шукати незвичайні способи, як допомогти Україні, не чіпляючись за "регулярну програму". Для цього необхідно мислити нестандартно та співпрацювати з промисловими підприємствами.

Нещодавно в США створили радар, який бачить ворожі дрони на відстані 100 км. Система KuRFS розповсюджує на всі боки радіохвилі в Ku-діапазоні електромагнітного спектру, що відображаються при зіткненні з об'єктами.

Раніше писали, що армія Китаю отримала повітряні кулі, що захищають від високоточних ракет. Вони оснащені дешевими радіолокаційними відбивачами, які збивають з пантелику датчики для наведення.