Найден способ добычи электричества из древесины: как это работает

Исследователи смогли питать светодиод за счет электроэнергии, генерируемой деревом.

Related video

Ученые из Королевского технологического института (Швеция) смогли собрать электроэнергию в процессе сушки древесины. Подробности рассказало издание newatlas.com.

Исследователи обернули естественные процессы, которые происходят при сушке древесины, себе на пользу. В ходе сушки они смогли получить электроэнергию, которой оказалось достаточно для питания светодиодов и других устройств с низким энергопотреблением.

Когда дерево (или любое другое растение) становится влажным, то вода частично проникает внутрь его структуры. Затем постепенно влага испаряется и дерево начинает "высыхать". Во время этого процесса испарения древесина производит небольшое количество биоэлектричества. Ученые и ранее пытались "собрать" это электричество, но его удельная мощность была крайне мала. Авторы нового исследования полагают, что нашли решение данной проблемы за счет реконструирования стенок ячеек, составляющих структуру древесины. Они также обработали дерево гидроксидом натрия и тем самым создали высокопористую древесину, благодаря чему она смогла поглощать больше воды, чем обычная.

Таким образом удалось увеличить удельную мощность электричества, вырабатываемого при испарении впитанной воды. Пористая древесина смогла генерировать ток лучше, чем обыкновенная, а за счет точной настройки уровня pH древесины, метод был усовершенствован. Ученые заявили, что после коррекции уровня pH, выработка электроэнергии повысилась в 10 раз.

Пористая древесина может выдавать 1 вольт, при этом выходная мощность составляет 1,35 микроватт на квадратный сантиметр. Этого хватит, чтобы питать светодиод. Такие показатели удерживаются в течение 2-3 ч при 10 циклах увлажнения и высушивания. Технология еще требует доработки, однако хорошее начало уже положено.

Ранее мы сообщали о том, что исследователи нашли альтернативу литиевым аккумуляторам.