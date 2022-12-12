Знайдено спосіб добування електрики з деревини: як це працює

Дослідники змогли живити світлодіод за рахунок електроенергії, що генерується деревом.

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Учені з Королівського технологічного інституту (Швеція) змогли зібрати електроенергію в процесі сушіння деревини. Подробиці розповіло видання newatlas.com.

Дослідники обернули природні процеси, які відбуваються під час сушіння деревини, собі на користь. У ході сушіння вони змогли отримати електроенергію, якої вистачило для живлення світлодіодів та інших пристроїв із низьким енергоспоживанням.

Коли дерево (або будь-яка інша рослина) стає вологою, то вода частково проникає всередину її структури. Потім поступово волога випаровується, і дерево починає "висихати". Під час цього процесу випаровування деревини виробляє невелику кількість біоелектрики. Вчені й раніше намагалися "зібрати" цю електрику, але її питома потужність була вкрай низька. Автори нового дослідження вважають, що знайшли вирішення цієї проблеми за рахунок реконструювання стінок осередків, що становлять структуру деревини. Вони також обробили дерево гідроксидом натрію і створили так високопористу деревину, завдяки чому вона змогла поглинати більше води, ніж звичайна.

Так вдалося збільшити питому потужність електрики, що виробляється під час випаровування води. Пориста деревина змогла генерувати струм краще, ніж звичайна, а за рахунок точного налаштування рівня pH деревини метод був удосконалений. Учені заявили, що після корекції рівня pH вироблення електроенергії підвищилося в 10 разів.

Пориста деревина може видавати 1 вольт, до того ж вихідна потужність становить 1,35 мікровата на квадратний сантиметр. Цього вистачить, щоб живити світлодіод. Такі показники утримуються протягом 2-3 годин при 10 циклах зволоження та висушування. Технологія ще потребує доопрацювання, проте гарний початок уже закладений.

Раніше ми повідомляли про те, що дослідники знайшли альтернативу літієвим акумуляторам.