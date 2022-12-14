Переадресация звонков поможет сохранить связь при отключениях света: как включить

Родные и близкие за рубежом могут принимать звонки вместо украинцев, которые оказались вне сети, а затем передавать сообщения другим.

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Из-за веерных отключений электроэнергии в Украине возникают проблемы со связью, поэтому жители страны порой долго не могут дозвониться друг другу. Эксперт по телекоммуникациям Роман Химич в Telegram посоветовал выход из ситуации: сделать переадресацию вызовов на номера близких, находящихся за границей.

Если абонент по той или иной причине оказывается недоступен, то переадресация направит звонок другому абоненту. За пределами Украины станции мобильной связи обычно не отключаются, поэтому туда гораздо проще дозвониться. Близкие помогут передать сообщение человеку, как только он снова появится в сети, или же ответное послание.

"Это позволит резко уменьшить вероятность ситуации, когда сначала вы были недоступны, потом вызывающая сторона оказывается без связи и так по нескольку дней", — объяснил Роман Химич.

Он добавил, что единственным подводным камнем такой услуги являются голосовые сообщения на иностранном языке, притом даже не на английском, а на языке принимающей страны. Если жена, ребенок, друг или другой человек, на номер которого настроена переадресация, тоже оказывается недоступен, то звонящий услышат венгерскую, немецкую или другую непонятную речь. Чтобы люди не пугались и не напрягались, стоит заранее предупредить их о такой возможности. А еще стоит учитывать стоимость звонков за рубеж, хотя услуги переадресации полностью бесплатные.

Как включить переадресацию: универсальные коды для всех операторов Украины

Если нет связи: **62*номер#

Для всех вызовов: **21*номер#

Если не успели ответить: **61*номер#

Отменить все типы переадресации: ##002#

Номер следует указывать тот, который нужно переадресовывать звонки. Его стоит ввести без скобочек в том же формате, что и при выполнении обычного вызова (380XXXXХХХ). Обычно вызов перенаправляется, если абонент не отвечает в течение 20 секунд, это время можно изменить с помощью команды *61*номер**ZZ#, где "ZZ" — время ожидания в секундах.

Все три вида условной переадресации дополняют друг друга и могут быть использованы в любой комбинации. Вызовы могут переадресовываться на разные номера, однако установка безусловной переадресации всех входящих вызовов отменяет действие всех остальных режимов.

Ранее в Госспецсвязи рассказали, где будет мобильная связь в случае блэкаута. Украинские операторы создают специальный резерв, чтобы обеспечить работу хотя бы некоторых базовых станций в течение 3 дней. Украинцы смогут подключиться к сети в "Пунктах Несокрушимости".

Власти Киева также придумали, как решить проблему со связью в случае блэкаута. Вместе с операторами чиновники налаживают в столице спутниковый интернет от Starlink и сеть оптоволоконных линий, а также готовят генераторы для базовых станций.