Переадресація дзвінків допоможе зберегти зв'язок у разі відключення світла: як увімкнути

Рідні та близькі за кордоном можуть приймати дзвінки замість українців, які опинилися поза мережею, а потім надсилати повідомлення іншим.

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Через віялові відключення електроенергії в Україні виникають проблеми зі зв'язком, тому мешканці країни часом довго не можуть додзвонитися одне до одного. Експерт з телекомунікацій Роман Хіміч у Telegram порадив вихід із ситуації: зробити переадресацію викликів на номери близьких, які перебувають за кордоном.

Якщо абонент з тієї чи іншої причини недоступний, то переадресація направить дзвінок іншому абоненту. За межами України станції мобільного зв'язку зазвичай не відключаються, тому туди набагато простіше додзвонитися. Близькі допоможуть передати повідомлення людині, як тільки вона знову з'явиться в мережі, або повідомлення у відповідь.

"Це дозволить різко зменшити ймовірність ситуації, коли спочатку ви були недоступні, потім сторона, що викликає, виявляється без зв'язку і так по кілька днів", — пояснив Роман Хіміч.

Він додав, що єдиним підводним каменем такої послуги є голосові повідомлення іноземною мовою, причому навіть не англійською, а мовою країни, що приймає. Якщо дружина, дитина, одна чи інша людина, на номер якої налаштована переадресація, теж виявляється недоступною, то той, хто дзвонить, почує угорську, німецьку або іншу незрозумілу мову. Щоб люди не лякалися та не напружувалися, варто заздалегідь попередити їх про таку можливість. А ще варто враховувати вартість дзвінків за кордон, хоча переадресаційні послуги повністю безкоштовні.

Як увімкнути переадресацію: універсальні коди для всіх операторів України

Якщо немає зв'язку: **62*номер#

Для всіх дзвінків: **21*номер#

Якщо не встигли відповісти: **61*номер#

Скасувати всі типи переадресації: ##002#

Номер слід вказувати на той, який потрібно переадресовувати дзвінки. Його варто ввести без дужок у тому ж форматі, що і під час звичайного виклику (380XXXXХХХ). Зазвичай дзвінок перенаправляється, якщо абонент не відповідає протягом 20 секунд, цей час можна змінити за допомогою команди *61*номер**ZZ#, де "ZZ" — час очікування в секундах.

Всі три види умовної переадресації доповнюють один одного і можуть бути використані у будь-якій комбінації. Дзвінки можуть переадресовуватись на різні номери, проте встановлення безумовної переадресації всіх вхідних дзвінків скасовує дію всіх інших режимів.

Раніше у Держспецзв'язку розповіли, де буде мобільний зв'язок у разі блекауту. Українські оператори створюють спеціальний резерв, щоб забезпечити роботу хоча б деяких базових станцій упродовж 3 днів. Українці зможуть під'єднатися до мережі у "Пунктах Незламності".

Влада Києва також вигадала, як розв'язати проблему зі зв'язком у разі блекауту. Разом з операторами чиновники налагоджують у столиці супутниковий інтернет від Starlink та мережу оптоволоконних ліній, а також готують генератори для базових станцій.