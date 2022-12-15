Вывод средств с Binance достиг $1,9 млрд за сутки. Что происходит с биржей

Клиенты начали массово выводить средства из крупнейшей биржи электронных валют в мире после банкротства FTX.

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Криптовалютная биржа Binance потеряла $1,9 млрд за 24 часа. Об этом сообщили специалисты аналитической платформы Nansen. Клиенты решили вывести Ethereum с Binance после ряда громких скандалов и отсутствия уверенности в наличии резервов. Об этом сообщает СМИ reuters.com.

Напомним, владелец третьей по величине криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид был арестован по запросу американских властей на Багамах. Ему вменяют электронное мошенничество, мошенничество с ценными бумагами, отмывание средств и преступный сговор.

Сама биржа сообщила о банкротстве 11 ноября этого года. Как оказалось в ходе расследования, со счетов компании исчезло около $1 млрд. Расследованием занимаются также аналитики из Nansen, которые обнаружили утечку около $662 млн в токенах.

Сразу после краха FTX аудиторы Mazars опубликовали отчет, в котором заверили клиентов в наличии достаточных резервов в Binance для обеспечения выплат. Однако пользователей и экспертов отрасли он не убедил. Основатель платформы Чангпэн Чжао на крупнейший с июня отток средств отреагировал вполне спокойно и назвал его "обычным делом".

"Мы отметили выводы средств сегодня. Мы видели это и раньше. В некоторые дни у нас наблюдаются чисто выводы средств; в некоторые дни — чисто депозиты", — написал он.

Ранее мы сообщали о том, что с биржей Binance начала работать "Дія". Приложение интегрировали в криптоплатформу, чтобы упростить верификацию пользователей и предоставить доступ к рынку электронных валют.

Также сообщали, что Сэм Бэнкман-Фрид задолжал обанкротившимся инвесторам $3,1 млрд. Экс-глава FTX пообещал найти средства для погашения долга.