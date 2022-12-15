Виведення коштів із Binance досягло $1,9 млрд за добу. Що відбувається з біржею

Клієнти почали масово виводити кошти з найбільшої біржі електронних валют у світі після банкрутства FTX.

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Криптовалютна біржа Binance втратила $1,9 млрд за 24 години. Про це повідомили спеціалісти аналітичної платформи Nansen. Клієнти вирішили вивести Ethereum із Binance після низки гучних скандалів і відсутності впевненості в наявності резервів. Про це повідомляє ЗМІ reuters.com.

Нагадаємо, власника третьої за величиною криптовалютної біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда заарештували за запитом американської влади на Багамах. Його звинувачують за електронне шахрайство, шахрайство з цінними паперами, відмивання коштів і злочинну змову.

Сама біржа повідомила про банкрутство 11 листопада цього року. Як виявилося під час розслідування, з рахунків компанії зникло близько $1 млрд. Розслідуванням займаються також аналітики з Nansen, які виявили витік близько $662 млн у токенах.

Відразу після краху FTX аудитори Mazars опублікували звіт, у якому запевнили клієнтів у наявності достатніх резервів у Binance для забезпечення виплат. Однак користувачів і експертів галузі він не переконав. Засновник платформи Чангпен Чжао на найбільший із червня відтік коштів відреагував спокійно та назвав його "звичайною справою".

"Ми помітили виедення коштів сьогодні. Ми бачили це й раніше. У деякі дні в нас спостерігаються лише виведення коштів; у деякі дні — тільки депозити", — написав він.

Раніше ми повідомляли про те, що з біржею Binance почала працювати "Дія". Програму інтегрували в криптоплатформу, щоб спростити верифікацію користувачів і надати доступ до ринку електронних валют.

Також повідомляли, що Сем Бенкман-Фрід заборгував збанкрутілим інвесторам $3,1 млрд. Ексглава FTX пообіцяв знайти кошти на погашення боргу.