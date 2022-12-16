В Запорожье собрали новые дроны для ВСУ: раскрыты характеристики (видео)

Запорожские БПЛА могут автономно проводить разведку и выполнять другие задачи на поле боя, оставаясь незамеченными.

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Инженеры в Запорожье разработали и сконструировали новые беспилотники специально для Вооруженных сил Украины. Подробнее о них в Facebook рассказала компания "Запоріжгаз", которая профинансировала производство аппаратов.

Каждый беспилотник может нести полезную нагрузку весом до 7 кг, например, камеру и тепловизор. Дроны, напоминающие маленькие самолеты, оснащены очень тихими электрическими двигателями, заряда которых хватает на 4 часа автономного полета. Судя по опубликованному видео, маршрут БПЛА заранее программируется по спутниковым координатам с помощью специального программного обеспечения.

"Мы не можем разглашать, какая воинская часть получит птичку, и куда она будет доставлять "упаковки" российским захватчикам. В скором времени мы будем передавать дрон ВСУ.

Круто, что мы смогли приобщиться к развитию отечественного производства БПЛА, которые будут уничтожать врага по всем направлениям", — отметили в "Запоріжгазі".

Ранее в Запорожье разработали новый украинский дрон "Домаха" с дальностью действия до 50 км. Его конструкция позволяет летать даже в сложных погодных условиях, передавая видео в высоком разрешении. Пока "Домаху" используют для проведения разведки, но в будущем планируют переделать для нанесения ударов.

Писали также, что в Днепре собирают "невидимые" дроны под названием "Колдун". Специалисты из Федерации авиамодельного спорта передали ВСУ уже сотни устройств, которые защищены от российских средств радиоэлектронной борьбы. Его дальность полета составляет 100-150 метров, а управление осуществляется от первого лица. Правда, тут имеются некоторые сложности, поэтому пилотам необходимо проходить подготовку.