У Запоріжжі зібрали нові дрони для ЗСУ: розкрито характеристики (відео)

Запорізькі БПЛА можуть автономно проводити розвідку та виконувати інші завдання на полі бою, залишаючись непоміченими.

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Інженери в Запоріжжі розробили та сконструювали нові безпілотники спеціально для Збройних сил України. Докладніше про них у Facebook розповіла компанія "Запоріжгаз", яка профінансувала виробництво апаратів.

Кожен безпілотник може нести корисне навантаження вагою до 7 кг, наприклад, камеру та тепловізор. Дрони, що нагадують маленькі літаки, оснащені дуже тихими електричними двигунами, заряду яких вистачає на 4 години автономного польоту. Судячи з опублікованого відео, маршрут БПЛА заздалегідь програмується за супутниковими координатами за допомогою спеціального програмного забезпечення.

"Ми не можемо розголошувати, яка військова частина отримає пташку, і куди вона доставлятиме "упаковки" російським загарбникам. Незабаром ми передаватимемо дрон ЗСУ.

Круто, що ми змогли долучитися до розвитку вітчизняного виробництва БПЛА, які знищуватимуть ворога по всіх напрямках", — зазначили в "Запоріжгазі".

Раніше у Запоріжжі розробили новий український дрон "Домаха" з дальністю дії до 50 км. Його конструкція дозволяє літати навіть у складних погодних умовах, передаючи відео у високій якості. Поки що "Домаху" використовують для проведення розвідки, але в майбутньому планують переробити для завдання ударів.

Писали також, що в Дніпрі збирають "невидимі" дрони під назвою "Чаклун". Фахівці з Федерації авіамодельного спорту передали ЗСУ вже сотні пристроїв, захищених від російських засобів радіоелектронної боротьби. Його дальність польоту становить 100-150 метрів, а керування здійснюється від першої особи. Щоправда, тут є деякі складнощі, тож пілотам необхідно проходити підготовку.