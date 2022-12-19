Китайские компании покидают РФ: хранить и передавать данные будет некуда и не на чем

Huawei уходит с телеком-рынка России: госсектор останется тез оборудования и ПО.

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С нового года телекоммуникационная компания Huawei прекратит работать в РФ. Как сообщает российское издание "Коммерсант", Huawei свернет работу офиса, курировавшего поставки оборудования и облачных решений для государства и крупного бизнеса.

Российское подразделение китайской Huawei, Enterprise Business Group, прекратит работу с 1 января 2023 года. Как пишет СМИ, подразделение вело так называемых "корпоративных" клиентов, под которыми в РФ стоит понимать госсектор включая госкомпании. Через Enterprise Business Group шли поставки:

телекоммуникационного оборудования

систем хранения баз данных

информационно-коммуникационных технологий (специального ПО).

Китайская компания приняла такое решение, чтобы не попасть под санкции США против России. В Huawei отметили, что смогут работать в РФ, если война против Украины закончится.

Российский офис насчитывал 2 тыс. сотрудников, большинство из которых теперь остались без работы. Пока что на территории страны-агрессора будут продолжать работу "центры исследований и разработок" в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске. Издание сообщает, что центры готовились внедрять 5G, а также развивали ИИ-приложения. Однако известно, что многие российские операторы вынужденно отказались от 5G из-за ухода с рынка таких компаний, как Dell, Cisco, частично Nokia и пр.

Источник сообщил "Коммерсанту", что серый импорт не сможет помочь поддерживать телекоммуникации в надлежащем виде, потому как компании вроде Huawei не только не поставляют оборудование и комплектующие, но и ограничивают действие ПО на территории РФ.

Один из топ-менеджеров из МТС выразил надежду, что телеком-отрасль РФ спасет переход отечественное оборудование, потому как покупать даже китайские технологии будет сложно и очень долго.

Ранее мы писали о том, что Китай продолжает красть технологии у Тайваня, ведя подковерные игры при помощи американских компаний.