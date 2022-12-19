Китайські компанії залишають РФ: зберігати і передавати дані буде нікуди і ні на чому

Huawei йде з телеком-ринку Росії: держсектор залишиться тез обладнання та ПЗ.

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З нового року телекомунікаційна компанія Huawei припинить працювати у РФ. Як повідомляє російське видання "Комерсант", Huawei згорне роботу офісу, який курирував постачання обладнання та хмарних рішень для держави та великого бізнесу.

Російський підрозділ китайської Huawei, Enterprise Business Group припинить роботу з 1 січня 2023 року. Як пише ЗМІ, підрозділ вело так званих "корпоративних" клієнтів, під якими у РФ варто розуміти держсектор, включаючи держкомпанії. Через Enterprise Business Group йшли поставки:

телекомунікаційного обладнання

систем зберігання баз даних

Інформаційно-комунікаційних технологій (спеціального ПЗ).

Китайська компанія ухвалила таке рішення, щоби не потрапити під санкції США проти Росії. У Huawei зазначили, що зможуть працювати у РФ, якщо війна проти України закінчиться.

Російський офіс налічував 2 тис. співробітників, більшість із яких тепер залишилася без роботи. Поки на території країни-агресора продовжуватимуть роботу "центри досліджень та розробок" у Москві, Санкт-Петербурзі, Нижньому Новгороді, Новосибірську. Видання повідомляє, що центри готувалися впроваджувати 5G, а також розвивали ШІ-програми. Однак відомо, що багато російських операторів вимушено відмовилися від 5G через відхід з ринку таких компаній, як Dell, Cisco, частково Nokia та ін.

Джерело повідомило "Комерсанту", що сірий імпорт не зможе допомогти підтримувати телекомунікації належно, тому що компанії на кшталт Huawei не лише не постачають обладнання та деталі для комплектування, а й обмежують дію ПЗ на території РФ.

Один із топменеджерів із МТС висловив сподівання, що телеком-галузь РФ врятує перехід вітчизняного обладнання, бо купувати навіть китайські технології буде складно і дуже довго.

Раніше ми писали про те, що Китай продовжує красти технології у Тайваню, ведучи підкилимні ігри за допомогою американських компаній.