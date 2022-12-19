Китай краде технології за допомогою американських компаній: чим відповідатиме Тайвань

Уряд Тайваню заявив днями про те, що оштрафує виробника iPhone — Foxconn.

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Тайванський виробник напівпровідників Foxconn має прямі зв'язки з китайським розробником процесорів Tsinghua Unigroup. Це стало причиною накладення санкцій та штрафів урядом Тайваню, пише cnbc.com.

На Тайвані впевнені, що попри санкції, Китай продовжує красти технології виготовлення мікросхем, а також діяти напівлегально.

Влітку цього року стало відомо, що Foxconn, компанія, що виготовляє iPhone та тісно пов'язана з Apple, є акціонером китайського виробника чипів Tsinghua Unigroup. А нещодавно Foxconn подала заявку на Тайбейську фондову біржу у зв'язку з тим, що її дочірня компанія Xingwei (RYH) хоче продати весь свій пакет акцій Tsinghua Unigroup. На цю новину відразу відреагувало Мінекономіки Тайваню. Чиновники попросили Foxconn пояснити причину таких інвестицій, а також нагадали, що схвалювати всі іноземні інвестиції має спеціальна комісія. В офіційній заяві Міністерства зазначено, що комісія дій Foxconn не схвалювала. У зв'язку з тим, що інвестиції не задекларували наперед, виробника iPhone оштрафують "відповідно до закону", йдеться в повідомленні відомства.

Reuters повідомляє, що Foxconn не вимагала схвалення уряду Тайваню до того, як інвестиції зробили. З цієї причини влада Тайваню вважає, що компанія порушила закон, що регулює відносини Тайваню з Китаєм.

Foxconn запевняє, що процес інвестування "ще не завершено".

Тайванський закон свідчить, що уряд може заборонити інвестиції в Китай "виходячи з міркувань національної безпеки та розвитку промисловості". Порушників закону можуть оштрафувати неодноразово.

Раніше ми повідомляли про те, що під санкції США потрапили 36 компаній із КНР. У документі зазначено, що деякі з них працюють на ВПК Китаю, а деякі допомагали РФ красти технології в обхід санкцій.