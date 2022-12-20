Бойцы ВСУ показали разведывательную станцию, переделанную из старой "Волги" (видео)

При необходимости авто фиксируют при помощи опор, вертикально закрепляют антенну и поднимают ее на несколько метров.

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Волонтеры собрали для украинскх военных мобильную разведывательную станцию на базе советского автомобиля "Волга". Видео опубликовал блогер Special Kherson Cat в Twitter

Механики переделали "Волгу" в пикап, отрезав часть салона и оборудовав открытую площадку для перевозки груза. В задней части кузова на металлических стойках установили складную телескопическую мачту, которая в сложенном состоянии расположена горизонтально, не мешая передвижению.

При необходимости автомобиль фиксируют при помощи четырех опор, закрепляют антенну тросами в вертикальном положении, а затем поднимают ее на десяток метров вверх. Предназначение оборудования не раскрывается, вероятно, оно служит в качестве ретранслятора связи, позволяя военным поддерживать связь на линии фронта. На видео можно заметить квадрокоптер, намекающий, что станцию можно использовать для увеличения дальности полета БПЛА.

На кузове "Волги" красуется логотип украинской волонтерской организации "Пекельна кухня" родом из Харькова. Она помогает военным, обеспечивая их едой и необходимым оборудованием.

"У нас есть кухня, пекарня, СТО для ремонта военных машин, генераторов и дронов; мы покупаем автомобили, военную амуницию и т.д", — рассказал в интервью DOU сооснователь организации Евгений Горошко.

Ранее писали, что искусственный интеллект будет вести разведку и глушить вражеские дроны. Военные США создают новые компьютерные инструменты, чтобы объединить разведку, кибербезопасность и радиоэлектронную борьбу в одну большую сеть.

Писали также, что Великобритания закупила рекордное количество радиостанций, учитывая опыт боевых действий в Украине. Армия страны заказала у компании L3Harris Technologies крупнейшую партию раций общей стоимостью 103 млн долларов.