Бійці ЗСУ показали розвідувальну станцію, перероблену зі старої "Волги" (відео)

За необхідності авто фіксують за допомогою опор, вертикально закріплюють антену та піднімають її на кілька метрів.

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Волонтери зібрали для українських військових мобільну розвідувальну станцію на базі радянського автомобіля "Волга". Відео опублікував блогер Special Kherson Cat у Twitter

Механіки переробили "Волгу" на пікап, відрізавши частину салону й обладнавши відкритий майданчик для перевезення вантажу. У задній частині кузова на металевих стійках встановили доладну телескопічну щоглу, яка в складеному стані розташована горизонтально, не заважаючи пересуванню.

За необхідності автомобіль фіксують за допомогою чотирьох опор, закріплюють антену тросами у вертикальному положенні, а потім піднімають на десяток метрів угору. Призначення обладнання не розкривається, ймовірно, воно служить ретранслятором зв'язку, дозволяючи військовим підтримувати зв'язок на лінії фронту. На відео можна помітити квадрокоптер, який натякає, що станцію можна використовувати для збільшення дальності польоту БПЛА.

На кузові "Волги" красується логотип української волонтерської організації "Пекельна кухня" родом із Харкова. Вона допомагає військовим, забезпечуючи їх їжею та необхідним обладнанням.

"У нас є кухня, пекарня, СТО для ремонту військових машин, генераторів і дронів; ми купуємо автомобілі, військову амуніцію тощо", — розповів в інтерв'ю DOU співзасновник організації Євген Горошко.

Раніше писали, що штучний інтелект вестиме розвідку та глушитиме ворожі дрони. Військові США створюють нові комп'ютерні інструменти, щоб поєднати розвідку, кібербезпеку та радіоелектронну боротьбу в одну велику мережу.

Писали також, що Великобританія закупила рекордну кількість радіостанцій із огляду на досвід бойових дій в Україні. Армія країни замовила в компанії L3Harris Technologies найбільшу партію рацій загальною вартістю 103 млн доларів.