Новая система для борьбы с дронами Rheinmetall успешно прошла испытания: что известно

Станции с датчиками и "глушилками" можно разместить на грузовике или в специальном прицепе.

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Компания Rheinmetall совместно с вооруженными силами Австрии испытала новую систему для борьбы с малогабаритными беспилотными летательными аппаратами. Об этом стало известно изданию Asia-Pacific Defence Reporter.

Комплекс Rheinmetall C-sUAS состоит из двух установок, которые можно развернуть на грузовиках или автомобильных прицепах. Станции автоматически поднимаются и запускают блоки автоматических электрооптических датчиков, которые следят за приближением БПЛА с углом обзора 360. Их можно дополнить радарами X или S диапазона частот, пассивный детектор радиоизлучения и другим оборудованием.

Отдельно запускается рабочая станция оператора, основанная на проверенной системе управления и контроля Oerlikon Skymaster. Она получает данные от работающих датчиков и выполняет множество операционных функций, в том числе обеспечивает связь с командованием, управляет встроенными устройствами целеуказания и средствами для борьбы с дронами "глушилками".

[ + – ] Система Rheinmetall C-sUAS на прицепе

Армия Австрии взяла антидроновую систему в аренду у Rheinmetall и провела испытания в условиях, максимально приближенных к реальности. Они запускали различные виды беспилотников: коммерческие, реактивные, самодельные и так далее, а затем подавляли их с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Задачей Rheinmetall C-sUAS было как можно быстрее обнаруживать БПЛА с помощью сенсоров. Изюминкой системы стал генератор помех, который запускается операторами с планшета на рабочей станции.

Тесты показали, что защита от дронов работает максимально эффективно при наличии сети станций. После успешных испытаний австрийские военные продлили аренду с Rheinmetall еще на шесть месяцев.

"Успешная и интенсивная тестовая неделя принесла много важных идей и впечатлений. С нашей точки зрения, учения стали поучительным примером того, как инновационно ориентированные вооруженные силы совместно с промышленностью могут получить необходимые знания для разработки и адаптации технологий завтрашнего дня к возможным новым угрозам с воздуха на ранней стадии", — прокомментировал Маттиас Дием, вице-президент Rheinmetall по борьбе с дронами и авиационным рынкам.

Недавно компания Edgesource сделала свою технологию борьбы с дронами доступной для всех. Раньше она работала только с государственными службами США, а теперь выпустила системы WindtalkerX и DowdingX на коммерческий рынок.

Тем временем специалисты создают антидроновый купол над Киевом и другими городами Украины. Она объединит всех военных и спецслужб для защиты украинцев от БПЛА с помощью разных средств: от систем ПВО и РЭБ до обычного стрелкового оружия.