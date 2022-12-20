Нова система для боротьби з дронами Rheinmetall успішно пройшла випробування: що відомо

Станції з датчиками та "глушилками" можна розмістити на вантажівці або у спеціальному причепі.

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Компанія Rheinmetall разом зі збройними силами Австрії випробувала нову систему для боротьби з малогабаритними безпілотними літальними апаратами. Про це стало відомо виданню Asia-Pacific Defence Reporter.

Комплекс Rheinmetall C-sUAS складається із двох установок, які можна розгорнути на вантажівках або автомобільних причепах. Станції автоматично піднімаються та запускають блоки автоматичних електрооптичних датчиків, які стежать за наближенням БПЛА з кутом огляду 360. Їх можна доповнити радарами X або S діапазону частот, пасивний детектор радіовипромінювання та іншим обладнанням.

Окремо запускається робоча станція оператора, заснована на перевіреній системі керування та контролю Oerlikon Skymaster. Вона отримує дані від активних датчиків і виконує безліч операційних функцій, зокрема забезпечує зв'язок з командуванням, управляє вбудованими пристроями цілевказівника та засобами для боротьби з дронами "глушилками".

[ + – ] Система Rheinmetall C-sUAS на причепі

Армія Австрії взяла антидронову систему в оренду у Rheinmetall і провела випробування в умовах максимально наближених до реальності. Вони запускали різні види безпілотників: комерційні, реактивні, саморобні і так далі, а потім приглушували їх за допомогою радіоелектронної боротьби. Завданням Rheinmetall C-sUAS було якнайшвидше виявляти БПЛА за допомогою сенсорів. Родзинкою системи став генератор перешкод, який запускають оператори із планшета на робочій станції.

Тести показали, що захист від дронів працює максимально ефективно за наявності мережі станцій. Після успішних випробувань австрійські військові продовжили оренду з Rheinmetall ще на шість місяців.

"Успішний та інтенсивний тестовий тиждень приніс багато важливих ідей і вражень. На наш погляд, навчання стали повчальним прикладом того, як інноваційно орієнтовані збройні сили спільно з промисловістю можуть отримати необхідні знання для розробки та адаптації технологій завтрашнього дня до можливих нових загроз з повітря на ранньої стадії", — прокоментував Маттіас Дієм, віцепрезидент Rheinmetall по боротьбі з дронами та авіаційним ринкам.

Нещодавно компанія Edgesource зробила свою технологію боротьби з дронами доступною для всіх. Раніше вона працювала лише з державними службами США, а тепер випустила системи WindtalkerX та DowdingX на комерційний ринок.

Тим часом фахівці створюють антидроновий купол над Києвом та іншими містами України. Вона об'єднає всіх військових та спецслужб для захисту українців від БПЛА за допомогою різних засобів: від систем ППО та РЕБ до звичайної стрілецької зброї.