РФ поставит Ирану передовые военные компоненты в обмен на сотни дронов, — Минобороны Британии

В обмен на более 300 дронов-камикадзе Россия планирует поставить Ирану передовые военные компоненты.

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Россия планирует передать Ирану передовые военные компоненты в обмен на поставку более 300 дронов-камикадзе. Об этом во время выступления в британском парламенте заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес, пишет Reuters.

"В обмен на поставку более 300 беспилотников-камикадзе Россия теперь намерена предоставить Ирану передовые военные компоненты, подрывая как Ближний Восток, так и международную безопасность — мы должны разоблачить эту сделку. Фактически, я только что сделал это", — сказал глава оборонного ведомства.

По словам Уоллеса, Иран уже стал одним из главных покровителей России в военном плане. Министр призвал страны Запада сделать больше для раскрытия деталей сделки.

При этом глава Минобороны Британии не уточнил, о каких именно военных компонентах идет речь. Ранее Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и ЕС ввели санкции против иранских военных и оборонных деятелей за причастность к поставкам дронов-камикадзе в Россию. В свою очередь Тегеран ранее подтверждал передачу РФ беспилотников, однако, по словам иранских властей, это происходило до начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Напомним, 19 декабря в Киеве и 9 областях Украины ввели аварийные отключения электричества из-за ночной атаки иранских дронов по объектам инфраструктуры. Самая сложная ситуация в энергетике сложилась в восточных, северных и центральных регионах страны.

Сообщалось, что за ночь Воздушные силы Украины сбили 30 из 35 дронов-камикадзе Shahed-136. Россияне запустили ударные БПЛА иранского производства с восточного побережья Азовского моря.

По словам президента Владимира Зеленского, в последней партии РФ получила от Ирана 250 дронов-камикадзе.