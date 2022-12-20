РФ поставить Ірану передові військові компоненти в обмін на сотні дронів, — Міноборони Британії

В обмін на понад 300 дронів-камікадзе Росія планує поставити Ірану передові військові компоненти.

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Росія планує передати Ірану передові військові компоненти в обмін на постачання понад 300 дронів-камікадзе. Про це під час виступу у британському парламенті заявив міністр оборони Сполученого Королівства Бен Уоллес, пише Reuters.

"В обмін на постачання понад 300 безпілотників-камікадзе Росія тепер має намір надати Ірану передові військові компоненти, підриваючи як Близький Схід, так і міжнародну безпеку — ми повинні викрити цю угоду. Фактично, я щойно зробив це", — сказав глава оборонного відомства.

За словами Уоллеса, Іран уже став одним із головних покровителів Росії у військовому плані. Міністр закликав країни Заходу зробити більше для розкриття деталей угоди.

При цьому глава Міноборони Британії не уточнив, про які саме військові компоненти йдеться. Раніше Сполучене Королівство, Сполучені Штати та ЄС запровадили санкції проти іранських військових та оборонних діячів за причетність до постачань дронів-камікадзе в Росію. У свою чергу, Тегеран раніше підтверджував передачу РФ безпілотників, однак, за словами іранської влади, це відбувалося до початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Нагадаємо, 19 грудня у Києві та 9 областях України ввели аварійні відключення електрики через нічну атаку іранських дронів по об'єктах інфраструктури. Найскладніша ситуація в енергетиці склалася у східних, північних та центральних регіонах країни.

Повідомлялося, що за ніч Повітряні сили України збили 30 із 35 дронів-камікадзе Shahed-136. Росіяни запустили ударні БПЛА іранського виробництва зі східного узбережжя Азовського моря.

За словами президента Володимира Зеленського, в останній партії РФ отримала від Ірану 250 дронів-камікадзе.