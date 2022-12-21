"Возможны отключения мобильной связи в РФ": что случится, когда уйдут Nokia и Ericsson

"Наш уход будет полным. Мы не собираемся ничего поставлять в Россию", — сказал гендиректор Nokia Пекка Лундмарк.

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До 31 декабря 2022 года две крупные телеком-компании, Nokia и Ericsson, должны полностью свернуть свой бизнес в России, пишет reuters.com. Это значительно ухудшит качество работы российских операторов связи.

Издание подчеркивает в своем материале, что российскому телеком-сектору будет нанесен существенный ущерб, и простые пользователи в скором времени ощутят на себе уход с рынка страны-агрессора компаний из "недружественных" стран — Nokia и Ericsson.

Ссылаясь на собственные источники, среди которых присутствуют 5 топ-менеджеров российских операторов связи (СМИ их имен не называет), reuters.com пишет, что проблемы будут следующими: замедлится трафик, соединение будет работать с перебоями и даже возможны "длительные отключения, поскольку операторы не смогут чинить оборудование и и обновлять ПО", — сказано в материале.

Журналисты подчеркивают, что вместе Ericsson и Nokia поставляли 50% от всего телеком-оборудования и ПО, которое закупала для своих нужд Россия: базовые станции сотовой связи, антенны, оптоволоконные кабели, обеспечивающих доступ к сети Интернет.

Финансовый директор Ericsson Карл Мелландер сказал представителям информагентства Reuters, что компания будет работать на территории страны-агрессора до конца текущего года, однако издание напомнило, что правительство Швеции с компании санкции сняла, так что именно шведские санкции на нее не распространяются. А гендиректор Nokia Пекка Лундмарк отметил, что его компания полностью уйдет из РФ.

В статье указывается, что теперь у россиян возникнут большие проблемы со связью и Интернетом, и просто позвонить кому-то будет проблематично.

Сообщали, о том, что большинство приложений, созданных в РФ, не защищены от взломов и хакерских атак.