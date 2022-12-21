"Можливі відключення мобільного зв'язку в РФ": що станеться, коли підуть Nokia й Ericsson

"Наш відхід буде повним. Ми не збираємося нічого постачати в Росію", — сказав гендиректор Nokia Пекка Лундмарк.

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До 31 грудня 2022 дві великі телеком-компанії, Nokia й Ericsson, повинні повністю згорнути свій бізнес у Росії, пише reuters.com. Це значно погіршить якість роботи російських операторів зв'язку.

Видання наголошує у своєму матеріалі, що російському телеком-сектору буде завдано істотних збитків, і прості користувачі незабаром відчують на собі вихід із ринку країни-агресора компаній з "недружніх" країн — Nokia й Ericsson.

Посилаючись на власні джерела, серед яких присутні 5 топменеджерів російських операторів зв'язку (ЗМІ їхні імена не називає), reuters.com пише, що проблеми будуть такими: сповільниться трафік, з'єднання працюватиме з перебоями, і навіть можливі "тривалі відключення, оскільки оператори не зможуть лагодити обладнання й оновлювати ПЗ", — сказано в матеріалі.

Журналісти наголошують, що разом Ericsson і Nokia постачали 50% від усього телеком-обладнання та ПЗ, яке закуповувала для своїх потреб Росія: базові станції стільникового зв'язку, антени, оптоволоконні кабелі, що забезпечують доступ до мережі інтернет.

Фінансовий директор Ericsson Карл Мелландер сказав представникам інформагентства Reuters, що компанія працюватиме на території країни-агресора до кінця поточного року, проте видання нагадало, що уряд Швеції з компанії санкції зняв, тому саме шведські санкції на неї не поширюються. А гендиректор Nokia Пекка Лундмарк зазначив, що його компанія повністю піде з РФ.

У статті зазначається, що тепер у росіян виникнуть великі проблеми зі зв'язком та інтернетом, і просто зателефонувати комусь буде проблематично.

Повідомляли, що більшість додатків, створених у РФ, не захищені від зломів і хакерських атак.