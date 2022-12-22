Google насторожился: лаборатория Open AI хочет заменить популярный поисковик чат-ботом

Бот представляет серьезную угрозу для бизнеса Google, поскольку подает нужную информацию короткими сообщениями, а не выдает множество ссылок для перехода.

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Исследовательская лаборатория искусственного интеллекта Open AI представила свой экспериментальный чат-бот ChatGPT, который может отвечать на запросы пользователей информацией в виде коротких сообщений. Из-за этого гендиректор материнской компании Google Alphabet Сундар Пичаи поручил нескольким группам сосредоточиться на устранении этой угрозы. Об этом пишет Interesting engineering.

Сообщается, что бот также может давать краткие рекомендации о том, где провести отпуск или какие подарки приготовить для друзей. Поисковик Google же предоставляет пользователям множество ссылок, по которым нужно пройти самостоятельно, чтобы получить информацию. Это позволяет возможность компании отображать рекламные ссылки.

Издание пишет, что бот представляет серьезную угрозу для бизнеса Google. Так, за первые пять дней бот ChatGPT протестировали более миллиона человек. Он помог им написать эссе для колледжа, и даже побыл психотерапевтом.

Более того, в материале говорится, что ChatGPT — лишь один из многих чат-ботов, которые бросят вызов тому, как люди получают доступ к информации в Интернете, закрывая занавес монополии Google как ворот к информации.

И вот, как пишет издание, Сундар Пичаи поручил группам, которые работают в области исследований, сосредоточить свои усилия на разработке и запуске новых прототипов искусственного интеллекта.

Что такое Open AI

Исследовательская лаборатория искусственного интеллекта Open AI была основана в 2015 году. Она хочет продвигать использование искусственного интеллекта таким образом, чтобы он приносил пользу человечество. Одним из основателей проекта был миллиардер Илон Маск, однако в 2018 году он вышел из совета директоров.

В материале сказано, что Google является партнером проекта Open AI. Так, в основе чат-бота ChatGPT лежит языковая модель Google для диалоговых приложений. Ранее и Microsoft, и Meta запускали похожих чат-ботов, но затем изъяли их из общего доступа, так как технология имеет большое количество ошибок.

Ранее Фокус писал, что компания H3 Dynamics анонсировала силовую установку на водороде. Устройство сконструировано таким образом, что может заменить аккумуляторы беспилотников или электросамолетов.

Еще напомним, что Илон Маск рассказал, когда уйдет с должности СЕО Twitter. По словам миллиардера, после отставки он будет заниматься только "кодом и серверами.