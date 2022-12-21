"Как только найду дурака на работу": Маск рассказал, когда уйдет с должности СЕО Twitter

По словам миллиардера, после отставки он будет заниматься только "кодом и серверамиʼ.

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Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск, cтавший владельцем соцсети Twitter, рассказал, что уйдет с должности CEO после того, как найдет "дурака", готового взяться за эту работу. Об этом он написал у себя на странице.

"Я уйду в отставку с поста гендиректора сразу, как только найду дурака, который согласится взяться за эту работу", — прокомментировал он.

Таким образом Макс отреагировал на результаты проведенного им опроса, стоит ли ему оставить пост директора компании. 57,5% высказались за такое решение. Всего в опросе приняли участие 17,5 миллиона человек.

Как отметил Маск, вопрос не в том, чтобы найти нового генерального директора, вопрос в том, чтобы найти такого СЕО, который "сможет поддерживать жизнь Twitter".

При этом миллиардер отметил, что после того, как покинет свой пост, будет заниматься только "кодом и серверами".

Напомним, в конце октября 2022 года Маск приобрел соцсеть Twitter за 44 млрд долларов, но его непродолжительное пребывание на должности руководителя вызвало массу недовольства.

Ранее Маск также заявил, что у него нет постоянного места жительства.