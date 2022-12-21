"Щойно знайду дурня на роботу": Маск розповів, коли піде з посади СЕО Twitter

За словами мільярдера, після відставки він займатиметься лише "кодом та серверами".

Related video

Американський бізнесмен і мільярдер Ілон Маск, який став власником соцмережі Twitter, розповів, що піде з посади CEO після того, як знайде "дурня", готового взятися за цю роботу. Про це він написав у себе на сторінці.

"Я піду у відставку з посади гендиректора одразу, як тільки знайду дурня, який погодиться взятися за цю роботу", — прокоментував він.

Так, Макс відреагував на результати проведеного ним опитування, чи варто йому залишити посаду директора компанії. 57,5% висловилися за таке рішення. Загалом в опитуванні взяли участь 17,5 мільйонів людей.

Як зазначив Маск, питання не в тому, щоб знайти нового генерального директора, питання в тому, щоб знайти такого СЕО, яке "зможе підтримувати життя Twitter".

При цьому мільярдер зазначив, що після того, як залишить свою посаду, займатиметься лише "кодом та серверами".

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2022 року Маск придбав соцмережу Twitter за 44 млрд доларів, але його нетривале перебування на посаді керівника викликало масу невдоволення.

Раніше Маск також заявив, що він не має постійного місця проживання.