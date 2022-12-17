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Світ

Ілон Маск – безхатько. Власник Twitter заявив, що він не має постійного місця проживання

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Фото: CNN | Ілон Маск орендував будинок компанії Boxabl площею 34,8 кв. м

Бізнесмен продав 7 будинків у Каліфорнії за $128 мільйонів та обіцяв більше не купувати житло. Співробітникам ФБР буде нелегко обшукати його місце проживання — Ілон Маск тепер "без певного місця проживання".

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Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що він не має власного житла. Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"У мене немає дому", — дослівно відповів бізнесмен у відповідь на запитання від американського співака Джона Річа про можливий обшук співробітників ФБР у його будинку.

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Один із користувачів запитав Ілона Маска про будинок компанії Boxabl вартістю 49,5 тис. доларів та площею 34,8 квадратних метрів. ЗМІ раніше називали його власністю Маска, але бізнесмен сказав, що орендує його.

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Будинок компанії Boxabl, який орендував Ілон Маск

Мільярдер продав усі 7 будинків у Каліфорнії з червня 2020 року до листопада 2021 року за 128 мільйонів доларів. 2020 року він пообіцяв не мати будинків, нагадало ділове видання Business Insider.

Нагадаємо, що нещодавно Twitter заблокувала акаунти журналістів провідних американських ЗМІ. Власник соцмережі Ілон Маск пояснив таке рішення незаконною фіксацією його розташування та небезпекою для сім'ї.

Аналітики раніше прогнозували користувальницькі втрати Twitter, за два роки соцмережа можуть залишити майже 33 мільйони людей.

Європейський Союз уже попереджала Маска про блокування Twitter за порушення цифрових законів.