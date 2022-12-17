Илон Маск – бездомный. Владелец Twitter заявил, что у него нет постоянного места жительства

Бизнесмен продал 7 домов в Калифорнии за $128 миллионов и обещал больше не покупать жилье. Сотрудникам ФБР будет нелегко обыскать его место проживания — Илон Маск теперь "без определенного места жительства".

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Американский миллиардер Илон Маск заявил, что у него нет собственного жилья. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"У меня нет дома", — дословно ответил бизнесмен в ответ на вопрос от американского певца Джона Рича о возможном обыске сотрудников ФБР в его доме.

Один из пользователей спросил Илона Маска о доме компании Boxabl стоимостью 49,5 тыс. долларов и площадью 34,8 квадратных метров. СМИ ранее называли его собственностью Маска, но бизнесмен сказал, что арендует его.

[ + – ] Дом компании Boxabl, который арендовал Илон Маск

Миллиардер продал все 7 домов в Калифорнии с июня 2020 года по ноябрь 2021 года за 128 миллионов долларов. В 2020 году он пообещал не иметь домов, напомнило деловое издание Business Insider.

Напомним, что недавно Twitter заблокировала аккаунты журналистов ведущих американских СМИ. Владелец соцсети Илон Маск объяснил такое решение незаконной фиксацией его местоположения и опасностью для семью.

Аналитики ранее прогнозировали пользовательские потери Twitter, за два года соцсеть могут покинуть почти 33 миллиона человек.

Европейский союз уже предупреждала Маска о блокировке Twitter за нарушение цифровых законов.