Google насторожився: лабораторія Open AI хоче замінити популярну пошукову систему чат-ботом

Бот представляє серйозну загрозу бізнесу Google, оскільки подає потрібну інформацію короткими повідомленнями, а не видає безліч посилань для переходу.

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Дослідницька лабораторія штучного інтелекту Open AI представила свій експериментальний ChatGPT чат-бот, який може відповідати на запити користувачів інформацією у вигляді коротких повідомлень. Через це гендиректор материнської компанії Google Alphabet Сундар Пічаї доручив кільком групам зосередитися на усуненні цієї загрози. Про це пише Interesting engineering.

Повідомляється, що бот може давати короткі рекомендації про те, де провести відпустку або які подарунки приготувати для друзів. Пошуковик Google надає користувачам безліч посилань, по яких потрібно пройти самостійно, щоб отримати інформацію. Це дозволяє компанії відображати рекламні посилання.

Видання пише, що бот становить серйозну загрозу для бізнесу Google. Так, за перші п'ять днів бот ChatGPT протестували понад мільйон людей. Він допоміг їм написати есе для коледжу, і навіть був психотерапевтом.

Більше того, у матеріалі йдеться, що ChatGPT — лише один із багатьох чат-ботів, які кинуть виклик тому, як люди отримують доступ до інформації в Інтернеті, закриваючи завісу монополії Google як воріт до інформації.

І ось, як пише видання, Сундар Пічаї доручив групам, які працюють у галузі досліджень, зосередити свої зусилля на розробці та запуску нових прототипів штучного інтелекту.

Що таке Open AI

Дослідницька лабораторія штучного інтелекту Open AI була заснована у 2015 році. Вона хоче просувати використання штучного інтелекту так, щоб він приносив користь людству. Одним із засновників проекту був мільярдер Ілон Маск, однак у 2018 році він вийшов із ради директорів.

У матеріалі йдеться, що Google є партнером проекту Open AI. Так, в основі чат-бота ChatGPT лежить мовна модель Google для діалогових програм. Раніше і Microsoft, і Meta запускали схожих чат-ботів, але потім вилучили їх із загального доступу, оскільки технологія має велику кількість помилок.

Раніше Фокус писав, що компанія H3 Dynamics анонсувала силову установку на водні. Пристрій сконструйований таким чином, що може замінити акумулятор безпілотників або електролітаків.

Ще нагадаємо, що Ілон Маск розповів, коли піде з посади СЕО Twitter. За словами мільярдера, після відставки він займатиметься лише "кодом та серверами".