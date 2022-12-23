Оккупанты не экономят дроны: ОК "Юг" раскрыло, сколько иранских БПЛА осталось у РФ

Российские войска уже потратили около 20% последней партии беспилотников.

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Украинские военные подсчитали, сколько иранских дронов-камикадзе осталось в армии России. Такой информацией в эфире телеканала Freedom поделилась спикер Объединенного координационного пресc-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает "РБК".

По информации Сил обороны Юга, недавно Иран передал россиянам партию примерно из 250 БПЛА. Как подсчитали украинские военные, оккупанты не экономят беспилотники и уже запустили около 50 штук, поэтому у них в запасе остаются еще около 200.

Наталья Гуменюк отметила, что ВСУ научились хорошо сбивать иранские БПЛА, и россияне это прекрасно понимают. Они не прекращают наносить удары с помощью беспилотников, однако пытаются найти лазейки и запускать дроны в зонах, которые хуже всего контролируются и простреливаются системами ПВО.

Ранее писали, что Россия перебросила иранские БПЛА из Крыма в Краснодарский край. Как считает британская разведка, российские войска опасаются новых ударов со стороны ВСУ и хотят держать базы беспилотников поближе к крупному узлу снабжения — городу Астрахань.

В недавнем интервью эксперт Валерий Яковенко назвал слабые места иранских дронов Shahed. По его словам, беспилотники часто отказывают из-за ненадежных гражданских компонентов, но россияне могут их модифицировать. В частности, поставить хорошую изоляцию на электронику и систему обогрева батарей, чтобы БПЛА смогли летать в мороз.