Окупанти не економлять дрони: ОК "Південь" розкрило, скільки іранських БПЛА залишилося у РФ

Російські війська вже витратили близько 20% останньої партії безпілотників.

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Українські військові підрахували, скільки іранських дронів-камікадзе залишилося в Росії. Такою інформацією в ефірі телеканалу Freedom поділилася речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає "РБК".

За інформацією Сил оборони Півдня, нещодавно Іран передав росіянам партію приблизно із 250 БПЛА. Як підрахували українські військові, окупанти не економлять безпілотники й вже запустили близько 50 штук, тож у них у запасі залишаються ще близько 200.

Наталія Гуменюк зазначила, що ЗСУ навчилися добре збивати іранські БПЛА, і росіяни це чудово розуміють. Вони не припиняють завдавати ударів за допомогою безпілотників, проте намагаються знайти лазівки та запускати дрони в зонах, які найгірше контролюють та прострілюють системи ППО.

Раніше писали, що Росія перекинула іранські БПЛА з Криму до Краснодарського краю. Як вважає британська розвідка, російські війська побоюються нових ударів з боку ЗСУ та хочуть тримати бази безпілотників ближче до великого вузла постачання — місту Астрахань.

У недавньому інтерв'ю експерт Валерій Яковенко назвав слабкі місця іранських дронів Shahed. За його словами, безпілотники часто відмовляють через ненадійні цивільні компоненти, але росіяни можуть їх модифікувати. Зокрема, поставити хорошу ізоляцію на електроніку та систему обігріву батарей, щоб БПЛА змогли літати у мороз.