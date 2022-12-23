Tesla получит 4-нанометровые чипы от TSMC: поумнеет ли электромобиль

Ранее компания намеревалась заказать процессоры у Samsung, но потом передумала.

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На электромобили марки Tesla будут установлены чипы, произведенные по 4-нанометровому техпроцессу на тайваньской фабрике TSMC. Ранее сообщалось, что процессоры для Tesla изготовит компания Samsung, но сделка не состоялась, пишет sammobile.com.

Сделка между Tesla и TSMC состоялась, сообщает СМИ со ссылкой на DigiTimes Asia. Процессоры для электрокаров будут производиться на заводе TSMC, расположенном в Аризоне (США) по 4-нм техпроцессу. Известно также, что первые поставки начнутся в 2024 году — тогда, когда будет запущен завод. Правительство США рассчитывает на то, что предприятие принесет доход в $10 млрд.

Аналитики полагают, что потеря этого заказа станет ощутимой проблемой для Samsung. Есть мнение, что прибыль южнокорейской компании может снизится, потому как заказ многолетний. СМИ сообщает, что Samsung сильно отстает от TSMC на мировом рынке полупроводников, судя по данным третьего квартала текущего года. На долю TSMC приходится большая доля рынка, разница составляет 40,6%. В прошлом году за этот же период разница составляла 33,8%.

Чипы, изготовленные по 4-нанометровому техпроцессу, будут иметь 5G-модем, 8 ядер (но не менее), будут обеспечивать работу ИИ-приложений, созданных на базе алгоритмов машинного обучения, из чего можно сделать вывод, что электромобили станут немного "умнее".

Ранее мы сообщали о том, что санкции США и союзников против РФ сделали невозможным производство полупроводников по передовым технологиям на предприятиях страны-агрессора.

Также сообщали, что Китай не намерен поставлять современную электронику по запросу России.