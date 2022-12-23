Tesla отримає 4-нанометрові чіпи від TSMC: чи порозумнішає електромобіль

Раніше компанія мала намір замовити процесори в Samsung, але потім передумала.

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На електромобілі марки Tesla будуть встановлені чіпи, виготовлені за 4-нанометровим техпроцесом на тайванській фабриці TSMC. Раніше повідомлялося, що процесори для Tesla виготовить компанія Samsung, але угода не відбулася, пише sammobile.com.

Угода між Tesla та TSMC відбулася, повідомляє ЗМІ з посиланням на DigiTimes Asia. Процесори для електрокарів будуть вироблятися на заводі TSMC, розташованому в Арізоні (США) за 4-нм техпроцесом. Відомо також, що перші постачання розпочнуться у 2024 році — тоді, коли буде запущено завод. Уряд США розраховує на те, що підприємство принесе дохід у розмірі $10 млрд.

Аналітики вважають, що втрата цього замовлення стане відчутною проблемою Samsung. Є думка, що прибуток південнокорейської компанії може знизитися, оскільки замовлення багаторічне. ЗМІ повідомляє, що Samsung сильно відстає від TSMC на світовому ринку напівпровідників, судячи з даних третього кварталу цього року. Перед TSMC припадає велика частка ринку, різниця становить 40,6%. У минулому році за цей період різниця становила 33,8%.

Чіпи, виготовлені за 4-нанометровим техпроцесом, матимуть 5G-модем, 8 ядер (але не менше), забезпечуватимуть роботу ШІ-додатків, створених на базі алгоритмів машинного навчання, з чого можна зробити висновок, що електромобілі стануть трохи розумнішими.

Раніше ми повідомляли про те, що санкції США та союзників проти РФ унеможливили виробництво напівпровідників за передовими технологіями на підприємствах країни-агресора.

Також повідомляли, що Китай не має наміру поставляти сучасну електроніку на запит Росії.