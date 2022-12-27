Пространственно-временное кодирование обеспечит нас связью 6G: как это работает

Ученые создали антенну нового типа из метаповерхности, которая обеспечит безопасную связь.

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Проект CityU презентовал антенну нового типа, позволяющую контролировать направление, частоту и интенсивность излучения. Ученые уверены, что их изобретение будет использоваться для обеспечения беспроводной связью 6G, а также найдет применение в датчиках ISAC, пишет interestingengineering.com.

Издание сообщает, что инженеры использовали технологию пространственно-временного кодирования для того, чтобы повысить уровень безопасности 6G-сетей. Суть ее состоит в том, что после изготовления характеристики и структуру антенны невозможно будет изменить. Однако пространственно-временное кодирование может изменить направление, частоту и амплитуду электромагнитных волн, посылаемых антенной, которая получила название "метаповерхностная антенна без боковой полосы (STC)".

Чтобы применить пространственно-временное кодирование, необходимо использовать метаповерхности — специальные ультратонкие материалы, состоящие из так называемых метаатомов. На метаповерхности поверхности воздействуют током, чтобы метаатомы могли переключаться между излучающим и неизлучающим состояниями. В итоге метаатомы начинают работать как транзисторы, изменяя свою реакцию в реальном времени.

Работая над антенной, исследователи разработали для нее уникальный дизайн, использовав волноводы для управления электромагнитными волнами на метаповерхностях. Такой подход помог устранить нежелательные гармонические частоты, которые зачастую "загрязняют" спектр, а также увеличил направленный луч антенны для безопасной связи.

Ученым удалось добиться таких характеристик излучения, которыми можно управлять с помощью продолжительности включения-выключения и последовательностей переключений, также антенна способна фокусировать свою энергию в одной точке с регулируемым или фиксированным фокусным расстоянием. Последний фактор хорош для чипов ISAC, обеспечения беспроводной связи 6G, создания 3D-голограмм для видеозвонков, обеспечения высокого уровня защиты от прослушки.

Ранее мы сообщали о том, что из старой спутниковой антенны сделали электростанцию, аккумулирующую солнечную энергию и генерирующую электричество. Внутри "тарелки" установили солнечные панели, которые заняли площадь 3216 кв. м.

Также писали, что 6G-сети можно легко взломать при помощи нехитрого устройства из бумаги, фольги и ламинатора. Устройство может перехватывать сигнал и передавать его на другой приемник.