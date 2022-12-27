Просторово-часове кодування забезпечить нас зв'язком 6G: як це працює

Учені створили антену нового типу із метаповерхні, яка забезпечить безпечний зв'язок.

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Проєкт CityU презентував антену нового типу, що дозволяє контролювати напрямок, частоту й інтенсивність випромінювання. Вчені впевнені, що їхній винахід використовуватиметься для забезпечення бездротовим зв'язком 6G, а також знайде застосування в датчиках ISAC, пише interestingengineering.com.

Видання повідомляє, що інженери використали технологію просторово-часового кодування для того, щоб підвищити рівень безпеки 6G-мереж. Суть її полягає в тому, що після виготовлення характеристики та структуру антени неможливо буде змінити. Однак просторово-часове кодування може змінити напрямок, частоту й амплітуду електромагнітних хвиль, що посилаються антеною, яка отримала назву "метаповерхнева антена без бічної смуги (STC)".

Щоб застосувати просторово-часове кодування, необхідно використовувати метаповерхні — спеціальні ультратонкі матеріали, що складаються з так званих метаатомів. На метаповерхні впливають струмом, щоб метаатоми могли перемикатися між станами випромінювання та невипромінювання. У результаті метаатоми починають працювати як транзистори, змінюючи свою реакцію в часі.

Працюючи над антеною, дослідники розробили для неї унікальний дизайн, використавши хвилеводи для керування електромагнітними хвилями на метаповерхнях. Такий підхід допоміг усунути небажані гармонічні частоти, які найчастіше "забруднюють" спектр, а також збільшив спрямований промінь антени для безпечного зв'язку.

Ученим вдалося досягти таких характеристик випромінювання, якими можна керувати за допомогою тривалості увімкнення-вимкнення та послідовностей перемикань, також антена здатна фокусувати свою енергію в одній точці з регульованою або фіксованою фокусною відстанню. Останній фактор хороший для чипів ISAC, забезпечення бездротового зв'язку 6G, створення 3D-голограм для відеодзвінків, забезпечення високого рівня захисту від прослуховування.

Раніше ми повідомляли про те, що зі старої супутникової антени зробили електростанцію, що акумулює сонячну енергію та генерує електрику. Всередині "тарілки" встановили сонячні панелі, які зайняли площу 3216 кв. м.

Також писали, що 6G-мережі можна легко зламати за допомогою нехитрого пристрою з паперу, фольги та ламінатора. Пристрій може перехоплювати сигнал і передавати його на інший приймач.