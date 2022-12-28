Членам Палаты представителей Конгресса США запретили пользоваться приложением TikTok, — СМИ
Американские законодатели опасаются, что китайские официальные лица могут получить доступ к государственным данным Соединенных Штатов.
Палате представителей Конгресса США запретили использовать социальную сети TikTok на своих мобильных устройствах. Об этом сообщает американское издание Washington examiner.
"Конгресс все больше скептически относится к TikTok и его китайскому владельцу ByteDance из-за их связей с Коммунистической партией Китая и сообщений о том, что китайские официальные лица могут получить доступ к данным США", — говорится в сообщении.
Поэтому Конгресс запретил установку приложения на правительственных устройствах в сводном законопроекте о расходах.
В материале говорится, что Конгресс США в 2022 году принял несколько важных законодательных актов, которые повлияли на технологическую отрасль.
Среди них, как пишет издание, и закон о чипах, который предоставит производителям десятки миллиардов долларов для строительства заводов по производству полупроводников в США. Таким образом Вашингтон хочет стать менее зависимым от Пекина в отношении компьютерных чипов.
Сообщается, что этот законопроект побудил несколько полупроводниковых компаний начать строительство новых заводы в Аризоне, Нью-Йорке и Огайо.
Что такое TikTok
TikTok — сервис пекинской компании "ByteDance", предназначенный для создания и просмотра коротких видео. Приложение имеет более 1 миллиарда пользователей из 150 стран
Ранее Фокус писал о том, что сотрудники TikTok получили неправомерный доступ к личным данным пользователей. Материнская компания ByteDance подозревает, что доступ к персональной информации пользователей несанкционированно получили работники компании из США и Китая. В ByteDance говорят о том, что все они уже лишились своих рабочих мест.
Также напомним, что еще в августе парламент Великобритании закрыл свою учетную запись в TikTok опасаясь слежки Китая. Британские политики потребовали от соцсети убедительных заверений в том, что власти КНР не получают никаких данных.