Членам Палаты представителей Конгресса США запретили пользоваться приложением TikTok, — СМИ

Американские законодатели опасаются, что китайские официальные лица могут получить доступ к государственным данным Соединенных Штатов.

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Палате представителей Конгресса США запретили использовать социальную сети TikTok на своих мобильных устройствах. Об этом сообщает американское издание Washington examiner.

"Конгресс все больше скептически относится к TikTok и его китайскому владельцу ByteDance из-за их связей с Коммунистической партией Китая и сообщений о том, что китайские официальные лица могут получить доступ к данным США", — говорится в сообщении.

Поэтому Конгресс запретил установку приложения на правительственных устройствах в сводном законопроекте о расходах.

В материале говорится, что Конгресс США в 2022 году принял несколько важных законодательных актов, которые повлияли на технологическую отрасль.

Среди них, как пишет издание, и закон о чипах, который предоставит производителям десятки миллиардов долларов для строительства заводов по производству полупроводников в США. Таким образом Вашингтон хочет стать менее зависимым от Пекина в отношении компьютерных чипов.

Сообщается, что этот законопроект побудил несколько полупроводниковых компаний начать строительство новых заводы в Аризоне, Нью-Йорке и Огайо.

Что такое TikTok

TikTok — сервис пекинской компании "ByteDance", предназначенный для создания и просмотра коротких видео. Приложение имеет более 1 миллиарда пользователей из 150 стран

Ранее Фокус писал о том, что сотрудники TikTok получили неправомерный доступ к личным данным пользователей. Материнская компания ByteDance подозревает, что доступ к персональной информации пользователей несанкционированно получили работники компании из США и Китая. В ByteDance говорят о том, что все они уже лишились своих рабочих мест.

Также напомним, что еще в августе парламент Великобритании закрыл свою учетную запись в TikTok опасаясь слежки Китая. Британские политики потребовали от соцсети убедительных заверений в том, что власти КНР не получают никаких данных.