Членам Палати представників Конгресу США заборонили користуватися додатком TikTok, — ЗМІ

Американські законодавці побоюються, що китайські офіційні особи можуть отримати доступ до державних даних Сполучених Штатів.

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Палаті представників Конгресу США заборонили використовувати соціальну мережу TikTok на своїх мобільних пристроях. Про це повідомляє американське видання Washington examiner.

"Конгрес все більше скептично ставиться до TikTok та його китайського власника ByteDance через їхні зв'язки з Комуністичною партією Китаю та повідомлення про те, що китайські офіційні особи можуть отримати доступ до даних США", — йдеться в повідомленні.

Тому Конгрес заборонив встановлення додатків на урядових пристроях у зведеному законопроєкті про витрати.

У матеріалі йдеться, що Конгрес США у 2022 році ухвалив кілька важливих законодавчих актів, які вплинули на технологічну галузь.

Серед них, як пише видання, і закон про чіпи, який надасть виробникам десятки мільярдів доларів для будівництва заводів із виробництва напівпровідників у США. Таким чином Вашингтон хоче стати менш залежним від Пекіна щодо комп'ютерних чипів.

Повідомляється, що цей законопроєкт мотивував кілька напівпровідникових компаній розпочати будівництво нових заводів в Аризоні, Нью-Йорку та Огайо.

Що таке TikTok

TikTok — сервіс пекінської компанії "ByteDance", призначений для створення та перегляду коротких відео. Додаток має понад 1 мільярд користувачів зі 150 країн

Раніше Фокус писав, що співробітники TikTok отримали неправомірний доступ до особистих даних користувачів. Материнська компанія ByteDance підозрює, що доступ до персональної інформації користувачів несанкціоновано отримали працівники компанії із США та Китаю. У ByteDance говорять про те, що всі вони вже втратили свої робочі місця.

Також нагадаємо, що ще у серпні парламент Великобританії закрив свій обліковий запис у TikTok, побоюючись стеження Китаю. Британські політики зажадали від соцмережі переконливих запевнень у тому, що влада КНР не отримує жодних даних.