Забыли о войне: Microsoft вернула россиянам возможность скачивать Windows

Установка операционной системы в стране-агрессоре теперь снова доступна без использования VPN.

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Американская компания Microsoft открыла россиянам доступ к скачиванию операционной системы Windows. Об этом пишет российское агентство ТАСС.

В настоящее время в России снова могут устанавливать Windows 11, 10, Windows 8.1. и Windows 7.

Как отмечается, операционная система теперь доступна для пользователей на русском языке без использования VPN. Установить Windows можно через помощника по установке, который также доступен на сайте компании.

[ + – ] На русскоязычной странице Microsoft по-прежнему висит объявление о том, что компания останавливает свою деятельность в РФ

IT-эксперт Дмитрий Бевза рассказал изданию "Известия", что доступ к операционной системе, скорее всего, является корректировкой политики корпорации по отношению к пользователям в России, уже купившим Windows.

"Возможность скачивания Windows — хорошая новость для тех, кто ранее не мог загрузить программное обеспечение и был вынужден пользоваться неавторизованными источниками доступа к ПО вроде торрент-трекеров. Такие сборки небезопасны и могут содержать, например, вирусы, встроенные в образ ОС", — пишет издание.

Напомним, в марте этого года Microsoft объявила о приостановке продажи товаров и услуг в России. Компания пообещала помочь Украине обеспечить кибербезопасность во время войны, а также действовать в рамках антироссийских санкций со стороны США и Европы.

Однако 12 октября росСМИ рассказали, что Microsoft тайно вернулась в Россию и продает свое ПО со скидками. Российские пользователи снова получили возможность купить или продлить лицензию на сервис Microsoft 365.