Забыли о войне: Microsoft вернула россиянам возможность скачивать Windows
Установка операционной системы в стране-агрессоре теперь снова доступна без использования VPN.
Американская компания Microsoft открыла россиянам доступ к скачиванию операционной системы Windows. Об этом пишет российское агентство ТАСС.
В настоящее время в России снова могут устанавливать Windows 11, 10, Windows 8.1. и Windows 7.
Как отмечается, операционная система теперь доступна для пользователей на русском языке без использования VPN. Установить Windows можно через помощника по установке, который также доступен на сайте компании.
IT-эксперт Дмитрий Бевза рассказал изданию "Известия", что доступ к операционной системе, скорее всего, является корректировкой политики корпорации по отношению к пользователям в России, уже купившим Windows.
"Возможность скачивания Windows — хорошая новость для тех, кто ранее не мог загрузить программное обеспечение и был вынужден пользоваться неавторизованными источниками доступа к ПО вроде торрент-трекеров. Такие сборки небезопасны и могут содержать, например, вирусы, встроенные в образ ОС", — пишет издание.
Напомним, в марте этого года Microsoft объявила о приостановке продажи товаров и услуг в России. Компания пообещала помочь Украине обеспечить кибербезопасность во время войны, а также действовать в рамках антироссийских санкций со стороны США и Европы.
Однако 12 октября росСМИ рассказали, что Microsoft тайно вернулась в Россию и продает свое ПО со скидками. Российские пользователи снова получили возможность купить или продлить лицензию на сервис Microsoft 365.