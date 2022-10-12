Microsoft тайно вернулась в Россию и продает свое ПО со скидками, — СМИ

По словам источников, российские пользователи могут купить или продлить лицензию на сервис Microsoft 365.

Related video

В российских магазинах снова появилось программное обеспечение компании Microsoft, которая в марте заявила об уходе из России. Об этом пишет сайт "Известия", ссылаясь на ритейлеров.

AllSoft и Softline до полномасштабного вторжения России в Украину были официальными партнерами Microsoft. Долгое время они не могли продавать софт от американской компании, а теперь предлагают пользователям сервис Microsoft 365, предоставляющий доступ к Microsoft Office, корпоративной электронной почте и ряду онлайн-инструментов для общения и работы с документами. При этом сейчас подписка стоит значительно дешевле, чем весной — 5951 рубль вместо 7400 рублей.

Пресс-служба AllSoft утверждает, что действует "в соответствии с официальной позицией Microsoft". Клиенты сейчас не могут купить новую лицензию на MS Office 365, зато могут продлять их с ежемесячной оплатой. А вот сотрудники магазина говорят, что бизнес-клиенты не могут даже продлить подписку, но лицензии будут продаваться, пока не закончатся запасы.

В Softline российским журналистам заявили, что Microsoft начала официально поставлять лицензии на Microsoft 365. Пакет программ можно также купить в магазинах "Регард" и "Ого!", притом активировать их можно только на территории России. Представители "Ого!" говорят, что Microsoft позволила активацию сервиса для россиян. По словам Эльдара Муртазина из аналитической фирмы Mobile Research Group, ритейлеры получают ключи от дистрибьюторов корпорации.

IT-эксперт Дмитрий Бевза отметил, что запрет на предоставление услуг в России является инициативой самой Microsoft:

"Как ввели его тихо, без публичных заявлений, так же тихо могли и отменить. Это не противоречит ни законодательству CША, ни официально декларируемой политике компании в отношении России".

Недавно российские СМИ писали, что Samsung намерена снова продавать смартфоны в России. Впрочем, вскоре сама южнокорейская компания опровергла эту информацию.

В марте Microsoft объявила о приостановке продажи товаров и услуг в России. Компания пообещала помочь Укриаине обеспечить кибербезопасность во время войны, а также действовать в рамках антироссийских санкций со стороны США и Европы.

Писали также, что уход Microsoft "сломал" электронную почту Mail.ru в России. Как оказалось, сервис очень зависел от американских офисных инструментов, которые вдруг стали ему недоступны.